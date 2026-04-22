El Gran Derbi aún colea en La Cartuja: del susto ante el Sevilla a 30.000 euros de multa

La introducción de pancartas prohibidas y botes de humo supone para la entidad heliopolitana una propuesta de sanción monetaria por parte de Antiviolencia, que señala la visita blanquirroja a Osasuna como uno de los encuentros en los que habrá que tener mucha precaución

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto una multa de 30.000 euros al Real Betis después de que aficionados del club verdiblanco introdujeran pancartas prohibidas y botes de humo en el encuentro contra el Sevilla FC, a la sazón El Gran Derbi de LaLiga, según el comunicado difundido por el organismo dependiente del CSD (Consejo Superior de Deportes), a su vez brazo activo en materia sancionadora del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes del Gobierno de España.

El partido de la máxima rivalidad hispalense se disputó en el Estadio La Cartuja el pasado 1 de marzo y terminó con empate a dos, después de que Alexis Sánchez e Isaac Romero igualaran en la última media hora el 2-0 con el que terminó la primera parte, saldada con un tanto tempranero de Antony Matheus dos Santos y una ampliación a la contra que corrió a cargo de Álvaro Fidalgo. La Policía Nacional, a través del coordinador de seguridad, dio instrucciones expresas de que estarían censuradas dos lonas contra el presidente nervionense, José María del Nido Carrasco, y el grupo ultra Biris Norte.

"Estas incidencias se producen, además, en el marco de un amplio dispositivo de seguridad para evitar episodios de violencia en el derbi sevillano, declarado de Alto Riesgo", señala el comunicado, del que se hace eco la Agencia Efe. Además, la Comisión Antiviolencia incide también en la presencia de botes de humo en la grada y en un enfrentamiento entre radicales de ambos clubes que había sido organizado en la noche del 27 de febrero y que fue evitado por la Policía, aunque no fueron los únicos pulsos entre ultras. Cinco jóvenes detenidos entonces afrontan multas de 1.500 euros y no podrán acceder a los estadios durante tres meses.

La visita nervionense a Pamplona, declarada de Alto Riesgo

La Real Sociedad y un aficionado del Rayo Vallecano también reciben propuestas de sanción. Los 'txuri-urdin', de 5.000 euros por una bengala roja en la grada de Anoeta durante las semifinales de la Copa del Rey contra el Athletic Club. El seguidor del equipo madrileño se enfrenta a una multa de 1.500 euros y tres meses sin poder acceder a los estadios por insultar a Raúl Martín Presa, presidente franjirrojo.

Por último, la Comisión declara de Alto Riesgo seis partidos: Real Madrid-Hapoel Tel Aviv (Euroliga de baloncesto), Atlético de Madrid- Arsenal (Liga de Campeones), Rayo Vallecano-Estrasburgo (Conference League), CA Osasuna-Sevilla FC (LaLiga EA Sports), Deportivo de La Coruña-CD Leganés (LaLiga Hypermotion) y Racing de Ferrol-Pontevedra (Primera RFEF).