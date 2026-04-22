Jorge Pellicer, amigo de Pellegrini, no lo ve en Chile: "Vendría a arriesgar un prestigio ganado durante décadas"

Amigo personal y otrora socio extradeportivo del 'Ingeniero', el también santiagués, retirado de los banquillos hace un lustro, apuesta por que el actual técnico verdiblanco "no ve con gratitud y tranquilidad" dirigir a 'La Roja', decisión que no considera en absoluto "condenable"

"Conociendo algo de Manuel (Pellegrini), yo siento que él no ve con gratitud y tranquilidad el tener que vincularse al medio como está hoy, tener los protagonistas que se han formado en el fútbol chileno para disputar las Clasificatorias. No lo ha visto nunca (de manera) muy amable. Tampoco antes (cuando estaba en China y Arturo Salah dirigía la ANFP) demostró las ganas de venir a dirigir la selección nacional, aunque quiero dejar súper claro que su decisión no es condenable", opinaba en el podcast 'Reino Fútbol' un amigo personal del 'Ingeniero', su paisano Jorge Pellicer.

Retirado de los banquillos hace un lustro, bastante antes que su paisano, el también santiagués de 60 años se atreve a diagnosticar quién perdería más con el aterrizaje en 'La Roja' del actual director técnico del Real Betis: "Estás hablando de un hombre que no es que esté sobrevalorado para el fútbol chileno actual, sino que está extremadamente sobrevalorado, y que vendría a arriesgar un prestigio ganado durante décadas. Si a mí en mi camino me tocó dirigir 500 partidos oficiales, Manuel debe llevar más de 1.000, con lo que eso significa en desgaste. Lo entiendo, porque es lo mismo que a mí me hizo salir de la actividad: la no confianza con lo que hoy día se convive".

Con contrato hasta 2027 en La Cartuja, renovado además a finales de 2025, el futuro de Manuel Pellegrini vuelve a estar sobre la mesa. Y no ya por su confesa intención de retirarse dirigiendo a la selección chilena en un Mundial (ha faltado a los dos últimos y tampoco estará en el de este 2026 en tierras norteamericanas), sino por su abrupto final de temporada con el Real Betis, que se juega prácticamente a una doble carta su presencia en Europa la próxima campaña: eliminado en cuartos de final de la Copa del Rey y la UEL, cada vez hay menos opciones que terminar quinto suponga ir a la Champions, quedando únicamente un billete para el segundo torneo continental y otro para la Conference.

Una voz autorizada: Jorge Pellicer y Manuel Pellegrini compartieron negocios

Con más de doce años de diferencia de edad, tampoco coincidieron en ningún club Jorge Pellicer y Manuel Pellegrini, aunque el primero, actual comentarista en DSports y un hombre muy respetado en Chile (donde ganó títulos con Universidad Católica, Huachipato y Universidad de Concepción), tiene amistad y, por ende, relación con el segundo. Más concretamente, a principios de este siglo, fue nombrado por el 'Ingeniero' y Arturo Salah (otrora presidente del ANFP) director de un centro deportivo en el sector alto de la capital del país andino, cargo en el que congenió con ellos y su forma de trabajar y que le abrió las puertas de los banquillos en las inferiores de la UC.

El interino, Nicolás Córdova, sin nivel ni "rumbo claro"

"La gestión de Nicolás ha sido muy controversial con los medios, algo que yo no entiendo; a mí me fue muy bien con los medios generalmente, tanto en victorias como en derrotas. Me parece que no tiene un rumbo claro, que no se ha establecido bien la potestad del entrenador. Hace mucho tiempo tendría que haber asumido el rol y haber dicho 'yo, como seleccionador chileno, estoy acá'. Y no dar la señal contraria ('mientras tanto, podría irme la próxima semana), porque eso es pésimo para él, para los medios, para el público, y principalmente para los jugadores", sentencia Jorge Pellicer sobre Nicolás Córdoba, interino del banquillo de la selección chilena tras la destitución de Ricardo Gareca.