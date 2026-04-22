El Fin de Ciclo en el Betis y la respuesta de Pellegrini: la milonga de los proyectos

Tras la debacle europea, el conjunto verdiblanco demostró en Girona que quiere de verdad una quinta plaza que puede ser de Champions. Si así fuese, ¿quién dudaría de que el proyecto sigue por buen camino? Pero un resultado, dolorosísimo, lo puede cambiar todo

Me lo confesaba un día un joven entrenador, que hoy día está haciendo un gran trabajo en su equipo: "En el fútbol eso de los proyectos es una milonga, lo que manda es el resultado". Y así es. No hay que ser un experto para saber quién es el primero que se va a la calle cuando los dirigentes se ponen nerviosos. Da igual el trabajo que se haya realizado. Aunque obviamente también tiene su peso todo el bagaje que puedas acumular, como es el caso de Manuel Pellegrini.

El 'Ingeniero' logró cortar ante el Girona su peor racha en LaLiga como técnico del Real Betis. Después de siete jornadas consecutivas sin vencer y un pobre balance de 5 de 24 puntos posibles, su equipo venció en Montilivi con alta influencia del chileno, que acertó de pleno con los cambios.

El goloso premio de la Champions

Con este triunfo, el conjunto verdiblanco se consolida en una quinta plaza que aún puede ser de Champions. Eso no depende ya de él. Pero es sin duda el premio gordo que esperan en las oficinas de La Cartuja. La plata es lo que se recuerda, pero los millones que trae el himno de Händel son muy golosos.

Tras el fiasco ante el Sporting de Braga, todo eran nubarrones y el pesimismo cundía ante la posibilidad de quedarse incluso sin billete continental, algo que por otro lado nunca ha estado cerca. El presidente, Ángel Haro, ya lo advirtió: "No estar en Europa pondría en riesgo la viabilidad del club". Pero Pellegrini y su Betis demostraron en tierras catalanas que quieren de verdad esa privilegiada quinta posición. Entrar en Champions no solo garantizaría esa viabilidad económica sino que permitiría dar un paso más.

La herida de la Europa League tardará en curarse

¿Ya no hay Fin de Ciclo? El enfado del beticismo era mayúsculo tras ver cómo un equipo inferior al suyo le quitaba de las manos el billete para las semifinales de la Europa League. Los reproches, las críticas y hasta la indignación eran completamente entendibles. Nadie comprendía cómo se podía escapar un 2-0 ante un estadio abarrotado. Pero este Betis ya ha demostrado esta campaña que le cuesta reaccionar cuando recibe golpes inesperados, como le pasó en el derbi. Entre eso, la mala fortuna de un choque entre compañeros y los errores de Pau López o Amrabat, la catástrofe absoluta.

Como bien aseguró Pellegrini, "esa herida siempre estaría ahí y tardará en cicatrizar". Nadie se queda con que por primera vez se alcanzaron los cuartos de final de la segunda competición europea. Imposible. Es lo que tiene cuando se eleva el nivel de exigencia, que los sinsabores también son mayores.

Cinco clasificación para Europa, lo nunca visto

Para el entrenador santiaguino, acabar quintos sería firmar una "buena" temporada. Para otros, no sería más que aceptable, con un aprobado raspado. Serán quienes gobiernan el club los que tengan que poner un calificativo concreto una vez que finalice el curso.

Si el proyecto es consolidar al Real Betis en Europa, ¿quién puede dudar de que se está en el camino correcto? Un sexto pasaporte continental sería algo más histórico si cabe, pues ya lo son los cinco consecutivos logrados bajo la batuta del 'Ingeniero', el gran devorador de récords en verdiblanco.

Pero todo puede cambiar por un resultado, el doloroso 2-4 ante el Sporting de Braga. Personalmente apostaría a que nadie va a bajar al Real Betis de su quinto puesto. Es de suponer que el proyecto en ese caso iría por buen camino. Milongas. Lo que quería el beticismo era alcanzar la gloria en Europa. Veremos a final de curso qué sucede. Son momentos de pensar muy bien qué se quiere de verdad.