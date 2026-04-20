Pellegrini, la diferencia entre una "buena" y "mala" temporada y su futuro: "No creo que el club cambie"

El técnico verdiblanco admite que no entrar en Europa sí sería hacer una mala campaña, pero insiste en que tienen en su mano acabar quintos y eso supondría un nuevo éxito. Además, no cree que la eliminación de la Europa League lleve al club a cambiar de decisión con respecto a su continuidad

Como no podía ser de otro modo, la rueda de prensa de Manuel Pellegrini previa al encuentro de este martes ante el Girona vino marcada por la amarga resaca de la eliminación en cuartos de la Europa League ante el Sporting de Braga. Han sido días muy duros en el seno del club verdiblanco y comienza a pesar bastante la corriente de opinión que considera que se ha llegado a un fin de ciclo con el 'Ingeniero' al frente. El chileno, sin embargo, cree que aún tienen en su mano salvar la temporada y deja cualquier decisión de cara al futuro en manos de los dirigentes.

¿Fin de ciclo? Su futuro no le preocupa

“Tenemos que terminar la temporada, si nos metemos en quinto lugar para mí será una buena temporada una vez más. Y si es buena, no quiere decir que la amargura no esté por no haber pasado en la Europa League. Será una herida que siempre estará. En mi caso personal, tengo uno año más de contrato y no creo que el club cambie su manera de pensar sobre mí por un partido concreto. Habría que hacer una valoración, pero no es una preocupación mi contrato. No puedo hablar por otros. No necesitamos perder ni ganar para tener una charla con el director deportivo o los dirigentes, son permanentes. Ahora no es momento de hacer una evaluación hasta que termine la temporada", afirmó.

"Lo menos importante es mi futuro. Después de cinco temporadas en Europa, si esta no nos clasificamos por supuesto que sería una temporada mala. Habría que plantear cuáles son los objetivos, los directivos son los que toman las decisiones y yo me dedico a la parcela técnica, pero mi futuro no es un asunto que tenga importancia", insistió el preparador bético, que ahondó en su discurso para sacar una lectura positiva de lo realizado hasta ahora pese a la profunda decepción que dejó entre la afición la derrota ante el conjunto portugués.

Se aleja del discurso pesimista: "No todo es malo ahora"

"Yo siempre hago autocrítica, pero el camino de un entrenador no es hacer autocrítica pública. Al equipo y al cuerpo técnico le dolió igual que a la hinchada. Aceptamos que fue una derrota muy fea, pero fue en los cuartos de final de la Europa League y nunca se había llegado ahí. No todo es malo ahora. En la Copa nos eliminó el Atlético, que es superior. Si no conseguimos un lugar para Europa será una mala temporada. Pero si nos metemos en Europa, llegamos por primera vez a unos cuartos de Europa League y en cuartos de la Copa del Rey, ¿es una mala la campaña? Vamos a esperar a estos siete partidos a ver cómo acabamos", recalcó.

Además, aunque no son los comentarios que más afloran en estos días plagados de críticas, Pellegrini entiende que los seguidores béticos sí valoran lo que su equipo viene haciendo. "Todos estamos tocados por la derrota. Pero yo veo por la calle a los béticos ilusionados por llegar de nuevo a Europa. Creo que se valora poder estar seis años seguidos en Europa. Pero uno como técnico no puede mirar al pasado. Hay una exigencia personal y una autoexigencia del equipo. Pese al dolor, no podemos ahora tirar todo por la borda porque el mérito de este plantel es precisamente haberse mantenido en dos competiciones”, destacó.

"Han sido días muy dolorosos porque fue una derrota no esperada por cómo iba el partido. No es algo fácil de superar, estábamos todos afectados. Pero han pasado unos días y tenemos que centrarnos en LaLiga porque aunque hubiésemos ganado tenemos que mantener el quinto puesto. Por supuesto de haber llegado ganando habría sido más fácil a nivel de motivación, pero no ha sido así y hay que hacer todo lo posible para ganar. Hay dos visiones, la pasional y la racional. En frío, pensamos que no nos han eliminado en la fase de grupos. Hay que ver cosas objetivas que son positivas. Como el año pasado con el Chelsea, fue doloroso, pero era la primera final. Cuando la exigencia es más grande la tristeza también es más grande. La ambición debe ser cada vez mayor”, añadió.

El premio gordo de la Champions

Sin duda, obtener un billete para la Champions ayudaría a endulzar el mal trago del pasado jueves. Pero no es algo que esté en manos del cuadro verdiblanco, que debe hacer los deberes en LaLiga y esperar a que los equipos españoles se mantengan por encima de los alemanes. "Si vamos a la Champions mejor, pero no depende de nosotros. Sería muy bueno y lo primero es salir quintos. Para eso tenemos que mejorar el juego y los resultados. El resto no depende de nosotros, la derrota del otro día fue el doble de dolorosa porque no nos permite seguir sumando puntos para ello", sentenció.