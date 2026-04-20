Pellegrini desvela una importante baja de última hora en el Betis y aclara el estado real de Isco para la visita al Girona

El entrenador del conjunto verdiblanco anunció que Diego Llorente sufre un esguince de tobillo, mientras que el malagueño podría estar ya para "algunos minutos" este martes en Montilivi, aunque prefiere ser prudente porque también podría ser "arriesgado"

Tras el tremendo varapalo que supuso la eliminación en los cuartos de final de la Europa League a manos del Sporting de Braga, al Real Betis no le queda otra que hacer borrón y cuenta nueva para salir cuanto antes de su crisis de resultados en LaLiga. Las siete jornadas consecutivas que acumula sin ganar, en las que ha suma 5 puntos de 21 posibles, representan la peor racha de Manuel Pellegrini en el banquillo verdiblanco. Por ello, el chileno insistió en la rueda de prensa previa al choque de este martes ante el Girona en Montilivi (21:30 horas) sobre la necesidad de volver a la senda del triunfo para consolidar una quinta plaza que aún podría dar un billete para la Champions.

Insiste en que hay que levantarse y amarrar la quinta plaza en LaLiga

"El equipo anímicamente por supuesto que está afectado. Fue una derrota muy fea. Te pueden superar, pero ganando 2-0 y con todo nuestro público... Fue un varapalo quedar eliminados, pero hay que tener la valentía para superar este momento, igual que la humildad cuando se viene de ganar. Hay una preocupación de mejorar porque por algo los resultados no se han estado dando. Pero seguimos quintos en una Liga que está muy pareja. El mérito era estar en dos competiciones, porque LaLiga es el trabajo del año para volver a Europa. Nos caímos en Europa pero debemos aferraros de aquí al final a esa lucha por la quinta plaza", destacó.

Tratando de profundizar en esta bache que ha llegado en el momento más inoportuno posibles, el técnico chileno admitió que ha pesado mucho el factor mental. "Es difícil dar una explicación, todos los partidos son distintos. El jueves fue increíble cómo cambió el equipo tras el choque de nuestros jugadores que supuso el 1-2. Luego encajamos dos goles rápido al inicio del segundo tiempo y aunque quedaba mucho tiempo no tuvimos capacidad de reaccionar. Nos faltó fortaleza anímica para superar ese traspié momentáneo. En LaLiga han sido más empates que derrotas. Nunca la hemos dejado de lado y esto nos permite seguir luchando por Europa. Hay que buscar una razón, pero las explicaciones no son fáciles. Ahora tenemos que intentar sumar tres puntos lo antes posible porque si no, nos caeremos de ahí, y eso se hace a través del convencimiento en lo que uno hace y del rendimiento individual. El otro día se demostró que el equipo mantiene eso, pero hay que hacerlo durante 90 minutos", explicó.

El estado de Isco Alarcón

En cuanto a nombres propios, por su parte, Pellegrini se mostró prudente con respecto al esperado y necesario regreso de Isco Alarcón. El malagueño estuvo en el banquillo ante el Sporting de Braga y mostró su enfado por la eliminación. Ahora se espera que pueda volver ante el Girona, el único que rival al que se ha enfrentado en esta Liga antes de la desgraciada acción con Amrabat frente al Utrecht que le provocó una afectación en el cartílago del tobillo derecho y le obligó a pasar finalmente por el quirófano.

"Isco sigue entrenando, cada sesión es importante para él y ya veremos si está para algunos minutos. Va mejorado con su lesión, pero todavía no hace el trabajo completo y es arriesgado porque pudiera retroceder. Pero ha avanzado y creo que para algunos minutos podría ya estar, ya veremos el partido como se plantea", desveló el preparador verdiblanco.

Las bajas de Diego Llorente y Ángel Ortiz y la situación de Lo Celso

Además, Pellegrini confirmó que Ángel Ortiz seguirá siendo baja mañana martes en Montilivi, pues aunque ha regresado hoy al trabajo con el grupo "no está en condiciones de ir citado" tras varias semanas fuera por la subluxación anterior del hombro derecho que sufrió ante el Athletic.

Pero la sorpresa saltó al anunciar que "Diego Llorente tiene un esguince de tobillo" y tampoco podrá ser de la partida, sin aclarar el plazo estimado de baja del central. "Somos 23, no hay descartes", añadió el Ingeniero', que ya ve a Lo Celso "en condiciones de jugar más" tras reaparecer ante Osasuna y disputar 16 minutos, si bien en la Europa League no pudo ser utilizado al no estar inscrito.