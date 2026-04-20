Ángel Ortiz regresa antes de la batalla de Girona

El lateral derecho ha estado presente en la sesión de hoy con el grupo, por lo que una pieza más para un carril derecho que había monopolizado Héctor Bellerín, todo esto con Junior Firpo como única ausencia reseñable

La Feria de Abril ya comienza en la ciudad de Sevilla, con todo lo que eso conlleva. Este lunes será el ya famoso 'pescaíto' y el alumbrado, por lo que será el comienzo de una de las semanas más grandes en la capital. El Betis, por su parte, ha continuado entrenando para preparar el duelo frente al Girona CF, un partido que será importante para los intereses en la máxima competición continental. La decepción de los pupilos de Pellegrini tras la eliminación frente al Sporting de Braga fue notable, ya que eran mucha la ilusión depositada en ello. Sin embargo, la segunda parte acabó tirando por la borda ese sueño y ahora solo queda esperar a LaLiga, donde los de Pellegrini siguen aún en esa quinta plaza que podría dar acceso a la Champions League.

El uso del condicional está más que justificado, ya que esa plaza extra se ha complicado y mucho. Son solo dos los equipos españoles que quedan en competiciones europeas, el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano, todo esto tras un pequeño batacazo en los cuartos de final. FC Barcelona, Real Madrid, Real Betis y RC Celta de Vigo son los que han caído eliminados, por lo que todo depende de una gran actuación de los restantes para que la quinta plaza se quede en España. Esa es la ilusión que queda, el jugar la Champions, con muchas dudas que están surgiendo en el proyecto actual de Manuel Pellegrini, un mal momento para esa pelea por algo ilusionante.

En la mañana de hoy, la principal noticia ha estado en la aparición de Ángel Ortiz. El lateral derecho ya se ha recuperado de su lesión en el brazo y ya se encuentra entrenando junto al grupo, por lo que gran noticia para el técnico chileno, que tiene más opciones en ese carril derecho que ha monopolizado Bellerín en estas últimas fechas. Sin embargo, aún no está para próximo martes, como ha confirmado Pellegrini. Otro de los nombres propios ha sido Pablo García, que ha entrenado hoy junto al primer equipo tras haber disputado el partido entero en la victoria de ayer frente al Atlético Sanluqueño. Una muestra más del compromiso de que el canterano se encuentra comprometido con poder ganar su hueco en la primera plantilla. La única baja para el encuentro en tierras catalanas será la de Junior Firpo, que sigue recuperándose de su lesión y estará de baja durante varios partidos más.

Con todo esto, el Real Betis ya se encuentra trabajando para esta semana que es más que importante para los intereses béticos. Aparte del duelo de este martes, el equipo también disputará este viernes un partido frente al Real Madrid, todo esto en el Estadio de La Cartuja. Un viernes de feria atípico pero que apunta a ser clave para la lucha por los puestos de Champions League, por lo que mucha es la ilusión puesta en ello. Ahora toca el momento del Betis, la afición exige no fallar y el equipo bien lo sabe. Quedan siete partidos y siete finales para esa pelea.