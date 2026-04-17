El enfado de Isco, un 'señuelo' al final sin premio: "No era su eliminatoria"

El mediapunta, que tendrá que esperar al próximo martes para reaparecer ante su único oponente del presente curso en LaLiga, animó a sus compañeros desde la banda y pidió al público que lo secundara

De 'culo inquieto', como se dice coloquialmente en el sur. Isco Alarcón se subía literalmente por las paredes, reales y simbólicas, de un banquillo local del Estadio de La Cartuja donde se sentía seguramente encerrado. Su presencia en la ida, fuera oficialmente de la convocatoria, le sirvió para sumar una sesión más y aportar su experiencia, su carisma y su liderazgo. Sus compañeros se lo agradecieron con un empate prometedor y un compromiso de rematar la faena en casa del que se reía este jueves por la noche el Sporting de Braga cuando se consumó la eliminación verdiblanca.

Las cámaras de Movistar Plus captaron en todo momento las reacciones del costasoleño, entre los 23 citados para la vuelta, aunque con prácticamente nulas posibilidades de reaparecer. Ya advertía el 'Ingeniero', que ni siquiera lo hizo calentar en la banda durante toda la noche, de que "seguramente no estará para mucho todavía; ya se verá si hay necesidad de utilizarlo. Siempre es muy importante tener a un jugador de su calidad. Eran 22 y no hubo que dejar a nadie fuera con mejor forma física. Las variables dependen del partido, pero tampoco se le debe exigir más de la cuenta por el momento". Dicho y hecho.

En las imágenes difundidas tras el partido por la plataforma de Telefónica se puede observar cómo Isco Alarcón golpea el techo del banquillo tras el tercer tanto del Sporting de Braga, obra de Ricardo Horta de penalti, para salir a continuación muy enfadado desde la segunda fila de asientos, dejando atrás al cuerpo técnico, para dar ánimos con gesto serio a sus compañeros desde la banda, al tiempo que instaba al público a no dejar de animar al equipo en esos duros momentos, tras atisbar que empezaban a escucharse los primeros silbidos hacia el guardameta Pau López o el que cometió la pena máxima, Sofyan Amrabat.

"Básicamente, ésta no era su eliminatoria, aunque estuviera presente, lo que ponía en valor el 'Cucho' Hernández (durante la rueda de prensa previa), por ejemplo, hablando "del aliciente y la tranquilidad de que los grandes jugadores estén ya con nosotros'. Sabemos que no era el momento de Isco todavía. Pero la obligación un poco del Real Betis era regalar a Isco la semifinal haciendo un buen partido en casa para que él pudiera participar ya en esa ronda con ese talento que tiene y que ha puesto tantas veces de manifiesto al servicio del equipo. No ha podido saber, por lo que todos esos esfuerzos para recuperarse y para estar en la elite europea se han venido abajo", comentaba desde el estudio de Movistar Plus Santi Cañizares.

En los siguientes minutos, el '22' se reubicaba en el que era su lugar inicial, entre Sergi Altimira y uno de los fisioterapeutas que le están ayudando a recuperar la forma física cuanto antes y olvidar sus miedos, para negar con la cabeza y llevarse las manos a la cara en señal de desesperación al comprobar que los minutos pasaban sin que los verdiblancos fueran capaces no ya de marcar un gol que los volviera a meter en la eliminatoria, sino prácticamente de generar ocasiones claras.

A las puertas de los 34 años, Isco se quedará como máximo con nueve partidos

El próximo martes 21 de abril será su 34º cumpleaños. Precisamente el día en que puede reaparecer en los terrenos de juego casi cinco meses después de lesionarse junto a Sofyan Amrabat en un desafortunado choque de tibias derechas en los albores del Real Betis-Utrecht del 27 de noviembre de 2025. Cuatro días antes, el 23-N, Isco Alarcón se había estrenado en LaLiga con media hora ante el Girona FC en La Cartuja para asistir a Valentín Gómez en el 1-1 definitivo y celebrar su renovación hasta 2028. Ahora, su vuelta podría ser precisamente en Montilivi ante el mismo rival.

Después de ver desde el banquillo cómo los suyos eran eliminados en cuartos de la UEL, el costasoleño ha completado la aventura europea más corta y triste de su carrera (reducida a nueve minutos contra los neerlandeses) y tiene por delante solamente siete jornadas del torneo regular para no marcharse de vacaciones con una mueca de disgusto. Girona FC, Real Madrid, Real Oviedo, Real Sociedad, Elche CF, FC Barcelona y Levante UD constituyen sus únicas oportunidades ya en la 26/27.