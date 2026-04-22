Una alegría cambia drásticamente el cristal con que se mira: los engañosos números del curso verdiblanco

El tercer mejor registro de puntos de la 'era Pellegrini' se debe a que solamente hay dos que pierden menos y cinco que ganan más encuentros que los heliopolitanos

El triunfo del Real Betis en Montilivi no sólo rompía sendas rachas de siete jornadas y cinco partidos oficiales consecutivos sin ganar, sino que varía en unas horas el cristal con que se miran los números de una temporada, pese a las criticadas eliminaciones en cuartos de final de la Copa del Rey (ante el subcampeón Atlético de Madrid, pero sin competir, como demuestra el 0-5 final) y de la Europa League (ante un rival asequible como el Sporting de Braga y desperdiciando un 2-0 al descanso para acabar sucumbiendo por 2-4), con tintes positivos en lo puramente estadístico, que serán más claros si los de Manuel Pellegrini retienen la quinta plaza, sea de Champions o finalmente no.

Como apuntaba en la víspera el perfil especializado @LaLigaenDirecto, con 49 puntos en 32 jornadas, los heliopolitanos firman el tercer mejor registro a estas alturas con el 'Ingeniero' a los mandos, igualando la marca de la 20/21 y la 22/23, con una unidad más que en la 23/24 y por debajo, eso sí, de los 57 de la inolvidable 21/22 (cuando terminaron quintos y con el trofeo de la Copa del Rey bajo el brazo) y los 51 de la 24/25. Además, tirando de un resultadismo puro y duro, solamente los dos candidatos al título han perdido menos veces (cuatro el FC Barcelona y cinco el Real Madrid) que el Real Betis (7, por las 9 del Atlético de Madrid y 8 del Villarreal CF, con un partido menos).

En lo que a triunfos se refiere, los cuatro de Champions League son los clubes que superan al de Pellegrini, que era el quinto que más gana de la máxima categoría del fútbol español, con 12 festejos, hasta que el Getafe CF ha asaltado Anoeta este miércoles y alcanzado las 13. Atendiendo a los goles, sólo la Real Sociedad (con 49) ha marcado más de los que están por detrás del Real Betis, aunque los donostiarras tienen el balance equilibrado (0), por el +8 verdiblanco por sus 40 dianas en contra. Los azulones, el CA Osasuna y el Rayo Vallecano, de los que le suceden, son los únicos con menos encajados (los franjirrojos, con una jornada menos).

En casa, números más accesibles del Real Betis ante el Real Madrid

Si el balance general de los enfrentamientos entre Real Betis y Real Madrid es claramente favorable a los blancos, con 78 victorias, 32 empates y 32 derrotas en 142 cruces oficiales, la estadística se iguala un poco considerando únicamente los partidos disputados a orillas del Guadalquivir. Con ese filtro: 25 ganados, 19 igualadas y 26 perdidos en 70 encuentros. Además, el conjunto heliopolitano ha sumado en las tres visitas más recientes de su próximo oponente, al que ganó 2-1 en la 24/25 (cuando Johnny Cardoso e Isco Alarcón, de penalti, remontaron el tempranero tanto de Brahim Díaz) y con el que empató a uno y a cero, respectivamente, en la 23/24 y la 22/23.

Antes de eso, todo sea dicho: dos victorias, un empate y ocho derrotas. En términos globales, los hispalenses vienen de caer goleados en el Santiago Bernabéu en la primera vuelta de este curso por 5-1, con el joven Gonzalo García desatado, aunque ha sido una de los dos únicos tropiezos en seis enfrentamientos, con un triunfo y tres igualadas para los hombres de Manuel Pellegrini. Ahora, toca hacer sangre con un conjunto de Álvaro Arbeloa prácticamente en chanclas por sus escasas opciones, por no decir casi nulas, de dar caza al FC Barcelona en su lucha por el título liguero.