La jornada por Europa, muy positiva: cinco puntos al sexto y a ocho de Champions

Athletic y Getafe se llevan los enfrentamientos directos entre perseguidores contra Osasuna y Real Sociedad, respectivamente, aunque la derrota del Celta en el Camp Nou, aparte de una gran secuela para el viernes, deja la Conference y la nada a una distancia ya considerable

Buena jornada en términos generales la intersemanal para el Real Betis, que no estará demasiado pendiente de lo que ocurra en los tres partidos del jueves al implicar a cinco conjuntos que luchan por la permanencia y un Villarreal CF que se ha escapado hace mucho en la tercera plaza, con 12 puntos que podrían ser hasta 15 si vence en casa del colista Real Oviedo. Con únicamente 18 más en liza, nada que 'rascar' ahí. Ni siquiera resulta razonable soñar con dar caza al Atlético de Madrid, que sí anda de capa caída (seis derrotas, un empate y un solo triunfo en sus últimos ocho duelos oficiales), pero le saca ocho puntos aún.

Con todo, el triunfo heliopolitano en Montilivi sirvió, aparte de para dar por terminadas las negativas rachas de cinco partidos y siete jornadas ligueras sin vencer, para hacer un poco más suya la quinta plaza, única ya con billete directo para la Europa League (el otro se lo llevó la Real Sociedad al conquistar la Copa del Rey) y que mantiene la esperanza (si colchoneros y rayistas llegan lejos en Champions League y Conference League, respectivamente, a costa de Bayern de Múnich y Friburgo) de brindar un sellado extra del pasaporte a la máxima competición continental.

Tras los resultados de este miércoles, el perfil especializado @LaLigaenDirecto apunta que las opciones béticas crecen hasta un 78,35% con el 2-3 en Girona, dejando al RC Celta, el Getafe CF, la Real Sociedad y el Athletic Club muy por detrás ya. Todo ello por la derrota viguesa en el Camp Nou (1-0), que hace que los dos puntos de ventaja con los que terminaron los verdiblancos la pasada jornada pasen a ser cinco. Los azulones igualan con su 0-1 en Anoeta al conjunto de Claudio Giráldez a 44 puntos y, de acabar ahora LaLiga, lo rebasarían al llevarse el duelo particular. Quedan por debajo los donostiarras (42) y el Athletic Club (41).

Los duelos directos, una referencia válida en esta recta final

El Real Betis, que recibirá el viernes al Real Madrid, empata con el RC Celta en el 'goal-average' particular (1-1 en Balaídos y también en La Cartuja), aunque los de Manuel Pellegrini tienen cinco dianas de ventaja en el balance general (+8 frente a +3). En cuanto a la posible igualada a puntos con el Getafe CF, se llevarían el gato al agua los verdiblancos, que golearon en casa (4-0) pese a perder 2-0 en el Coliseum. Con la Real Sociedad, el duelo sigue abierto hasta el 9 de mayo, con cita en Anoeta tras el 3-1 de la primera vuelta en el otrora Estadio Olímpico de Sevilla. El único que vence claramente ese apartado es el Athletic Club, que se impuso en ambos escenarios.

El triunfo del Barça mantiene al Real Madrid casi en chanclas

Lo corto del marcador en el Camp Nou mantuvo hasta el final la esperanza del Real Madrid de que el RC Celta sumara algún punto ante el FC Barcelona que redujera la desventaja de nueve que tienen los blancos en la lucha por el título, pero el 1-0 final mantiene el colchón culé, que es de la mitad de los puntos que restan por disputarse, con lo que, pese a que todavía queda el 'Clásico' de vuelta en la jornada 35ª (fijado a las 21:00 horas del próximo domingo 10 de mayo), para entonces podría estar todo el 'pescado' ya vendido. Una gran noticia para el Real Betis, que recibirá este viernes a los de Arbeloa más en chanclas que nunca.