Quique Setién sigue esperando al Villarreal y confirma que el Barcelona ya ha saldado su deuda

El técnico cántabro, actualmente sin equipo, ha comentado como está su situación de impago con el club castellonense en su última aparición mediática

Quique Setién ha vuelto a salir a la palestra con motivo del Racing-Barça de Copa del Rey y se ha vuelto a poner en el escaparate para, de paso, recordarle al Villarreal que siguen con su deuda pendiente. El técnico cántabro pasó anoche por los micrófonos de El Larguero de la Cadena SER y no dudó en mandarle un nuevo recado a los dirigentes del club castellonense.

Actualmente sin equipo, desde que a inicios de octubre del año pasado dejara el Beijing Guoan chino "por motivos personales", el extécnico del Real Betis, entre otros, repasó la actualidad del FC Barcelona, equipo que también le debía dinero pero que ya ha cumplido con todos su pagos pendientes.

En primer lugar, repasó su experiencia en el Camp Nou: "No me arrepiento de haber ido al Barça en lugar de Egipto. Es verdad que me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera, en un momento en el que está ahora el Barça. Con gente joven, chavales ilusionados, con entusiasmo y con buen ambiente. Fue totalmente diferente, tristemente”.

Sobre el duelo de Copa del Rey entre su Racing de Santander y el equipo de Flick también tuvo unas palabras muy emotivas: “El Racing se lo merece. Lo que está pasando en el Sardinero es extraordinario. El campo se llena, la afición está identificada con el equipo. Se han recibido dos golpes con los no ascensos, pero no perdemos la ilusión de volver. El Racing es el equipo que mejor juega de la categoría”.

Y confirmó también que la entidad barcelonista ya pagó su deuda con él: “Ya se solucionó todo. El Barça tardó 3-4 años en pagarme, pero ya cumplieron con todos los pagos que me debían y ya no me deben nada. Ahora estoy esperando al Villarreal, que todavía no he cobrado nada y hace casi tres años, el tema está en el juzgado. No te esperas que estas cosas pasen en equipos tan grandes como estos“.

Y cuando le insistieron sobre el tema, optó por usar la ironía como método de denuncia: "Está el tema en el juzgado. Se le ha traspapelado el juicio al juez... porque llevamos un año y medio esperando la sentencia. Veremos. La verdad es que no esperas que estas cosas pasen en clubes como estos. Esto pasaba hace 30 o 40 años, ahora ya estaba esto en principio solucionado, pero bueno... Esperemos que se arregle pronto".

Cabe recordar que el entrenador cántabro, quien ya luce 67 primaveras, tiene un amplio currículum en los banquillos españoles: Racing, Las Palmas, Betis, Barça y Villarreal, entre otros.