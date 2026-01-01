Quique Setién señala a Pellegrini el camino para romper su sequía en el Santiago Bernabéu como técnico del Betis

Las dos últimas victorias en el Santiago Bernabéu del Betis, con solo siete en 71 visitas, se remontan a la etapa del santanderino, mientras que el chileno lo ha rozado en varias ocasiones sin conseguirlo y busca la primera el domingo

El Betis arranca el año con un duro examen ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu el próximo 4 de enero, cita para poner a prueba la capacidad de un equipo que apenas pierde partidos y que en Chamartín se enfrentará también al rigor estadístico.

Y es que los verdiblancos se presentan en el Paseo de la Castellana con guarismos históricos muy contrarios que desea empezar a equilibrar con el que sería el primer triunfo de Manuel Pellegrini en casa madridista como técnico heliopolitano.

Así las cosas, el Betis solo se ha impuesto en siete de las 71 visitas realizadas al Santiago Bernabéu desde que cayera por 1-0 en los cuartos de la Copa de 1931 con tanto de García Puerta, con un último precedente negativo al caer el curso pasado por 2-0 con doblete de Mbappé.

Quique Setién marcó el camino con dos triunfos

De hecho, para encontrar un triunfo bético hay que remontarse a la etapa de Quique Setién, que pareció haberle cogido la medida a los blancos con dos victorias consecutivas con el Betis. Así, en la 17/18 se impuso por la mínima con un gol de Sanabria, mientras que la temporada siguiente, en la 18/19, despidió el curso con un 0-2 en el Santiago Bernabéu merced a los aciertos de cara a portería de Loren y Jesé.

Estas dos son las únicas alegrías verdiblancas en el presente siglo en el estadio madridista, tanto en cuanto las anteriores tuvieron como protagonista a Aquino (0-2 en la 94/95) y a Finidi, en el 0-1 de la campaña 98/99. Los tres triunfos que completan los siete fueron por la mínima con gol de Unamuno en la temporada 33/34; de Rancel en el curso siguiente, en el que se proclamó campeón de Liga; y de Ladinszky en la campaña 76/77.

Cuatro empates sin goles de Pellegrini en el Santiago Bernabéu

Antes de la derrota el curso anterior, el Betis de Pellegrini había logrado mantener a raya a los madridistas, con un ciclo de cuatro empates a cero en sus cinco últimas visitas, si bien al chileno se le ha resistido hasta ahora los tres puntos en el Santiago Bernabéu, lo que buscará el próximo domingo tras haber despedido 2025 con un triunfo autoritario ante el Getafe.

Ganar a domicilio al Real Madrid supondría un impulso moral tremendo en su lucha por puestos europeos y para no perder de vista la Champions League, ahora a siete puntos tras recortarle en la última jornada del último año al Villarreal.