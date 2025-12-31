Mbappé, tres semanas K.O. por una lesión en la rodilla: se perderá el encuentro ante el Real Betis y la Supercopa

Kylian Mbappé estará de baja al menos tres semanas tras confirmarse una lesión en el ligamento externo de su rodilla, afectando al Real Madrid y a la selección francesa

El inicio de 2026 no ha sido el esperado para Kylian Mbappé, tras igualar el récord de Cristiano Ronaldo como máximo goleador histórico del Real Madrid en un año natural. El delantero francés, que también es capitán de la selección gala, deberá mantenerse fuera de los terrenos de juego al menos tres semanas debido a una lesión en el ligamento externo de la rodilla, según confirmó una resonancia magnética realizada este miércoles.

El propio jugador había sufrido molestias desde hace varias semanas, pero creía que se trataba de un problema pasajero. Sin embargo, la IRM evidenció una lesión que requiere reposo y cuidados específicos, aunque no necesita intervención quirúrgica. Esta situación obligará al futbolista a hacer una pausa para recuperarse correctamente y evitar complicaciones a largo plazo.

Una lesión que frena su ritmo de competición

Mbappé había continuado jugando a pesar del dolor, participando en casi todos los encuentros del Real Madrid desde el inicio de la temporada. Sin embargo, en los últimos partidos notó que su capacidad de aceleración y explosividad se veía limitada, indicio de que la lesión se estaba agravando.

Esta pausa será un duro golpe para el equipo dirigido por Xabi Alonso, que ha dependido en gran medida de su estrella ofensiva. La Supercopa de España y los compromisos próximos se afrontarán sin su máximo goleador, lo que supone un desafío para la plantilla y para el cuerpo técnico.

Impacto en el Real Madrid y la selección francesa

El Real Madrid aún no ha emitido un comunicado oficial sobre la lesión, pero la noticia representa un revés importante. Desde la entidad madridista, la prioridad será proteger al jugador y asegurar su recuperación para las competiciones clave de la temporada.

Por otro lado, en la selección francesa, la baja de su capitán puede ser vista de manera positiva, ya que permitirá a Mbappé recuperarse a tiempo para mantener su nivel físico de cara al Mundial 2026, aunque los Bleus ya cuentan con la clasificación asegurada.

Un alto en la carrera del delantero

El delantero formado en AS Monaco deberá adaptarse a este período de reposo obligado y cuidar su rodilla antes de regresar a la máxima competición. Su regularidad, velocidad y capacidad goleadora son fundamentales tanto para su club como para su selección, por lo que el descanso es crucial para evitar una lesión más grave.

Mbappé afronta así un momento complicado, que frena temporalmente su espectacular inicio de temporada, pero que busca preservar su futuro deportivo y asegurar su rendimiento a largo plazo, garantizando que vuelva al campo en plenas condiciones físicas y listo para seguir marcando diferencias.