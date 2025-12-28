Obstáculo extra para el Betis contra el Real Madrid por la gafe de Pellegrini en el primer partido del año

Los verdiblancos se estrenan en 2026 en el Santiago Bernabéu con la asignatura pendiente del míster chileno en el primer partido liguero del año, pues solo ha ganado uno como bético

Tras cerrar 2025 con un cómodo triunfo ante el Getafe por 4-0, el Betis regresará al trabajo el martes 30 y retoma la competición liguera el domingo 4 de enero, a partir de las 16:15 horas, con un exigente examen en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.

Cita que afrontará con una tarea pendiente erigida en estadística negativa de cara al choque contra los madridistas. Y es que desde que Pellegrini se sienta en el banquillo, los verdiblancos casi nunca han comenzado con buen pie los años naturales en el campeonato liguero, hasta el punto de que en su haber solo se registra una victoria, la conseguida en el bautismo bético en 2023.

El saldo de Pellegrini como bético en el primer partido liguero del año

Aquel año lo inició el equipo del chileno con triunfo copero contra el Ibiza en dieciseisavos de final por 1-4 para después imponerse al Rayo en Vallecas por 1-2, en el que se erige en el único triunfo liguero en el primer partido del año del campeonato.

De hecho, en su primer curso, Pellegrini firmó el 2 de enero un empate a un tanto en el derbi contra el Sevilla, para después sumar de tres contra Huesca y Celta, mientras que el 2 de enero 2022, el Betis del chileno estrenó el año con derrota por 0-2 contra el Celta de Vigo.

Un año después se produjo la única alegría liguera en la reanudación de la competición tras las fiestas navideñas, pero la victoria contra los vallecanos no tuvo continuidad el 3 de enero de 2024, pues el Celta volvió a ser su verdugo al vencerle por 2-1 en Balaídos.

No mejoró la historia en el estreno del año en el que aún estamos, ya que, tras ganar por la mínima al Huesca en la Copa del Rey, cayó derrotado en el Nuevo Zorrilla ante el colista Valladolid por 1-0, lo que, junto a la eliminación copera contra el Barça y el 1-3 contra el Alavés en casa, provocó que llegara a decirse que el ciclo de Pellegrini había llegado a su final, discurso con pronta fecha de caducidad por la reacción casi inmediata del equipo.

No empieza el año con triunfo en LaLiga desde el 3-5 en el derbi

Como dato curioso, cabe apuntar que el Betis no empieza el año natural con un triunfo en LaLiga desde el 6 de enero de 2018, con el derbi que terminó con 3-5 para los verdiblancos en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Así, en 2019 perdió contra el Huesca, y en 2020 empató con el Alavés, mientras que el triunfo de 2023 vino precedido por el partido copero, por lo que no fue el primer partido del año.