Jorge Molina: "El Betis puede aspirar a todo; tiene la plantilla más completa de los últimos años"

El mítico delantero verdiblanco, ahora entrenador y comentarista, cree que, incluso sin Isco, "posiblemente el mejor jugador" de la plantilla, hay opciones de éxito en las tres competiciones

"Creo que el Real Betis ha tenido un crecimiento constante temporada a temporada y tiene la plantilla más completa de todos estos últimos años. Tiene mucha variedad, diferentes opciones, jugadores desequilibrantes. Y eso que ahora mismo no tiene disponible posiblemente al mejor jugador, que es Isco Alarcón, con esa lesión y después con esa acción fortuita con Sofyan Amrabat. Pero creo que tiene un equipo muy completo en todos los sentidos y que puede aspirar a todo por lo que está peleando. A entrar en Europa; a ver si le da para ese escaloncito de más para entrar en Champions, que al final eso siempre es mucho más complicado. Pero bueno, le puede dar; de hecho, los equipos de Pellegrini a lo largo de la temporada siempre van un poquito de menos o más, y este año va muy bien y está teniendo, sobre todo, una regularidad, porque fuera de casa creo que ha perdido un partido de los últimos no sé cuántos, que vi el otro día los datos. Después, en competición europea, ahora mismo ya está clasificado, le falta un pasito para entrar dentro de esos ocho primeros clasificados que te quita una ronda y después en Copa pues a ver, siempre es una competición que motiva mucho al Betis", confiesa Jorge Molina en una entrevista con 'JotDown'.

Historia viva del Real Betis y pareja de baile de Rubén Castro

"En cuanto a opciones, evidentemente tuve más, porque es verdad que fue un año muy bueno; fueron 26 goles y quedé Pichichi en Segunda división, y eso te abre las puertas. Pero el Betis sí que es verdad que, aunque ese año estaba en Segunda y no consiguió subir, es un club de Primera división por todo; en cuanto a afición, en cuanto a estadio, en cuanto a todo... No de Primera división, sino de los mejores de Primera división, no a lo mejor en cuanto a títulos, pero sí en cuanto a todo lo demás. Es un club que creía que me podía hacer crecer, que me podía dar ese pasito que me faltaba para llegar a Primera y, después, incluso a Europa. Ahora ya viéndolo a toro pasado creo que fue una decisión totalmente acertada. Pasé unos años muy buenos allí. Sé que hubo interés de muchos equipos, pero en el momento en que mi representante me dijo que estaba la oportunidad del Betis, le dije que es donde quería ir y que hiciera todo lo posible para que saliera adelante", rememora Jorge Molina, historia viva en verdiblanco tras formar una pareja letal con Rubén Castro. Así, si el canario es el máximo goleador de la historia del club, el de Alcoy aparece sólo un poco por detrás: séptimo, con 77 tantos (y 19 asistencias) en 211 partidos.

Entrenador del Arenas de Armilla y comentarista de TV

"Es una experiencia nueva que surgió este año; me llamaron por si quería ir a comentar los partidos del Betis en Europa, y es verdad que en un primer momento dudé, un poco por logística, porque yo estoy entrenando aquí en Granada y no sabía si me iba a dar tiempo. Estoy adaptándome un poquito y corriendo cuando salgo de los entrenos para los aviones y demás; lo podemos adaptar. Pero muy bien, estoy disfrutando de la experiencia, también intentando hacerlo lo mejor posible e intentando soltarme cada vez más. Al principio pues siempre tienes un poquito más de nervios, pero también cuentas con la experiencia de haber estado muchos años ya haciendo entrevistas e intentando aprovecharlo para sentirme más cómodo. Pero es verdad que está siendo bonito y estoy disfrutando", afirma sobre su debut como comentarista en Movistar Plus, lo que compagina con su actividad ya como técnico en solitario del Arenas de Armilla del Grupo 9 de Tercera RFEF, ahora mismo en 'play off' de ascenso, donde quiere poner en práctica las enseñanzas de sus referentes en los banquillos: Pepe Mel, Paco López (del que fue ayudante en el Granada CF) y José Bordalás.