Confesión de Diego Lainez: "Nunca hablé con Quique Setién, no me quería en el Betis"

El extremo mexicano, que recaló muy joven en Heliópolis a un alto precio, explica que puso a rumbo al Betis "por el presidente", revela su relación nula con el técnico cántabro y deja entrever que se equivocó al romper negociaciones con otro club

Diego Lainez aterrizó en el Betis en enero de 2019 como una de las grandes perlas del fútbol mexicano por medio de una poderosa apuesta del club heliopolitano, que pactó con América un montante para el traspaso de 14 millones de euros.

Su llegada generó enormes expectativas en las huestes verdiblancas, pero lo cierto es que nunca respondió a la inversión realizada y la operación se convirtió en fallida al no disponer de continuidad y marcar la diferencia tal y como se esperaba.

Tras salir cedido al Braga en verano 2022, en enero de 2023 hizo las maletas de manera definitiva para regresar a su país de la mano de Tigres, club en el que continúa a día de hoy a cambio de seis millones, por lo que el Betis no logró recuperar ni la mitad de lo invertido.

Diego Lainez se sincera sobre su fichaje con el Betis

Ahora, como pieza importante del conjunto azteca, echa la mirada atrás y analiza lo que sucedió cuando solo tenía 18 años y se decantó por la oferta del Betis a pesar de que estaba a punto de cerrar su llegada a otro club.

Así, en una entrevista con sus compañeros Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac en el pódcast Miro de Atrás, deja entrever que se equivocó en su decisión final, lo que achacó a su juventud y falta de experiencia.

”Estaba negociando con el Ajax, pero llegó el presidente del Betis y dije que sí porque era mi sueño. Al final, no hablé con el entrenador ni con nadie más, solo con el presidente, a quien estoy muy agradecido, obviamente. En aquel entonces no sabía, no tenía la experiencia que tengo hoy", explicó Diego Lainez, que cree que le perjudicó la salida poco después de Serra Ferrer, por entonces vicepresidente deportivo heliopolitano.

Lainez reconoce que no hablaba con Quique Setién

"En el Betis yo era un proyecto de un presidente que se marchó a los dos meses -se refiere a Serrer Ferrer", apuntó el extremo mexicano, que reveló su nula relación con Quique Setién.

"En Europa, si el entrenador no te necesita, es muy difícil jugar. Nunca hablé con Quique Setién, él quería a otros jugadores y yo no entraba en sus planes”, señaló Lainez con honestidad.

En otro orden de cosas, sus compañeros le pusieron en un aprieto al hacerle elegir entre ganar un nuevo título con Tigres o pasar a octavos del próximo Mundial con México: “Voy a decir el quinto partido porque ustedes, hermano, tienen más copas que todo el futbol mexicano juntos, ya que más quieren”.