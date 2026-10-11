Cae el precio de Gonzalo Petit: la explicación del Cádiz a su insostenible situación no convence en el Betis

Según Albert Celades, técnico del conjunto amarillo, el delantero uruguayo recaló en el Nuevo Mirandilla "prácticamente sin hacer pretemporada", justificando así que solo le haya concedido 8 minutos de juego hasta la fecha, lo que ya afecta a su valor de mercado

El Real Betis está muy pendiente de la situación de Gonzalo Petit, cuyo arranque de temporada en el Cádiz dista mucho de ser el esperado. Tras todo un verano valorando diferentes escenarios para su salida, no fue hasta las últimas horas del mercado cuando se concretó su cesión al conjunto amarillo, adonde el joven ariete uruguayo aterrizó con la vitola de fichaje importante. Pero Albert Celades le ha condenado al ostracismo y son varias las opciones que maneja por delante en su orden de preferencias.

Hasta la fecha, el internacional sub 20 charrúa solo ha disputado 8 minutos de juego, en la derrota por la mínima ante la UD Las Palmas, en el primer encuentro que estuvo disponible. Luego, ha visto desde el banquillo los tres últimos choques de su equipo. Y no parece que su situación vaya a cambiar de forma radical, a tenor de las explicaciones ofrecidas por el entrenador catalán, que resultan cuando menos discutibles.

Las explicaciones de Albert Celades

Así, en la rueda de prensa previa el encuentro de este domingo ante el Sporting de Gijón en el Nuevo Mirandilla (21:00 horas), Celades expuso cuál es el motivo por el que apenas viene contando con jugadores como Petit y el mediocentro marroquí Aïmen Moueffek, cedido por el Saint-Étienne, que debutó en el último duelo ante el Leganés y tuvo un gran impacto al firmar un gol y una asistencia en 35 minutos.

"Vinieron prácticamente sin hacer pretemporada. Todo tiene su tiempo y su proceso. Ha habido jugadores que no estaban en condiciones físicas para poder jugar y ya sí lo están", argumentó el barcelonés, que a comienzos de septiembre, de cara al duelo ante la UD Almería, achacó la ausencia de Petit en la lista al encontrarse "en proceso de recuperación de una lesión", pero no dijo nada entonces de su falta de ritmo.

Los datos que demuestran lo contrario: 213 minutos de juego con Pellegrini en verano

Es más, lo cierto es que durante toda la preparación estival, el uruguayo fue uno más para Manuel Pellegrini en el día a día. La idea era que el chileno valorase su evolución y por ello participó en igualdad de condiciones en los primeros amistosos, desapareciendo tan solo en los tres últimos (ante Arsenal, Bournemouth e Inter de Milán) porque, independientemente de que se entendiese que lo mejor era buscarlo una salida para que continúe su progresión, no podía ser inscrito al estar las tres plazas de extracomunitarios ocupadas (con Antony, Natan y Deossa).

Así, Petit fue titular en el estreno veraniego ante el Sportfreunde Lotte alemán, anotando incluso un gol que fue anulado. Luego salió como suplente ante el Recreativo de Huelva, en el trofeo Colombino, y volvió a partir de inicio contra el Granada, gozando de otra buena ocasión desbaratada por el meta nazarí. Sí firmó una gran asistencia a Riquelme, con un excelente pase en profundidad, frente al Olympique de Lyon, duelo en el que salió como reserva, y cerró su participación ante la UD Almería con su tercer choque como titular. En total, cinco encuentros y 213 minutos de juego que desmontan la teoría de Celades.

Baja su valor de mercado: 3 millones de euros

Sea como fuere, lo cierto es que el jugador, de solo 20 años, se encuentra bastante frustrado y en el Real Betis no ocultan su preocupación, dudando sobre la idoneidad del destino elegido, viendo cómo el valor de mercado del atacante ha bajado de 4 a 3 millones de euros según la web especializada Transfermarkt.

Todo ello, después de haber manejado una gran cantidad de ofertas de Segunda división. Y es que, pese a caerse en su momento la opción del Leganés, que parecía la más adelantada, el uruguayo también fue sondeado por Sporting de Gijón, Valladolid, Albacete, Córdoba, Tenerife y Ceuta. Incluso se manejaron propuestas de traspaso que también fueron valoradas.

Midtjylland y Olympique de Lyon lo tuvieron en su agenda

Tras marcharse ya cedido la pasada temporada (primero al Mirandés y desde enero en el Granada), el objetivo consensuado inicialmente por el Real Betis y el propio Gonzalo Petit era que volviera a salir a préstamo, pudiendo iniciar los trámites para nacionalizarse en caso de cumplir un segundo año de residencia en España. Pero con el paso de las semanas se fue valorando también otro escenario: su venta definitiva para recuperar la inversión realizada hace dos veranos, cuando se pagaron 4,5 millones de euros al Nacional de Montevideo por el 85% de su pase (más otros 2,5 millones en variables que no se han cumplido).

Así, tanto el Midtjylland danés como el Olympique de Lyon parecían dispuestos a hacerse con el joven punta en propiedad, pero antes debían resolver otras operaciones de salida para hacerle hueco. En las oficinas de La Cartuja veían con muy buenos ojos esta opción, pero finalmente no prosperaron y el Nuevo Mirandilla fue finalmente el destino elegido.