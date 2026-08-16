Complicación para el Betis con la salida de Petit: su principal pretendiente le cierra la puerta

La solución para el futuro inmediato del charrúa se demora después de que el Leganés, entre los más interesados, haya cerrado a otro delantero, lo que obliga a mirar alternativas

Restan dos semanas para el cierre de mercado y el Betis todavía no ha consumado una solución para Gonzalo Petit una vez decidido desde hace un tiempo que no entra en los planes de Pellegrini para el proyecto de Champions.

El verano pasado, a estas alturas, el club verdiblanco ya había anunciado la cesión del charrúa al Mirandés, la primera de dos en la 25/26, después de haber apostado por su fichaje por 4,5 millones de euros por el 85% del pase.

Sin embargo, en esta ventana estival se está demorando su salida a pesar de que la hoja de ruta lleva marcada desde hace semanas, como quedó en evidencia cuando no viajó a Dublín con el resto de compañeros por decisión técnica.

Adiós a uno de los principales pretendientes de Petit

Aunque nunca se ha descartado un traspaso definitivo en caso de llegar una oferta que le generase plusvalía, lo cual no ha sucedido más allá del interés mostrado allende las fronteras españolas, la prioridad es una nueva cesión tras jugar a préstamo en el Mirandés y el Granada en el ejercicio anterior, y lo cierto es que no le faltan pretendientes en la Categoría de Plata, pero, por ahora, ninguna de las vías ha fraguado.

De hecho, recientemente se le ha cerrado una de las puertas que tenía abiertas para continuar su desarrollo y tratar de convencer a los verdiblancos desde la distancia de que tiene cabida en el siguiente proyecto.No en vano, el Leganés se había posicionado como un destino probable tras sus acercamientos tanto al Betis como al entorno del futbolista para hacerse con su cesión, pero finalmente esta posibilidad se ha evaporado por el último movimiento realizado en Butarque en el mercado de fichajes.

Paga la cláusula de un excompañero de Petit y cierra la delantera

Y es que los pepineros anunciaron este sábado la incorporación del joven Unaix del Cura, que fuera compañero de Petit en Mirandés, tras abonar su cláusula de rescisión de 750.000 euros.

Con esta inversión,el Leganés da por cerrada ya su delantera al sumarse el último fichaje a los puntas Álex Millán y Alfred Gothler, por lo que, salvo sorpresa, ya descarta la incorporación de Gonzalo Petit, lo que supone un contratiempo para los verdiblancos y para el propio jugador, pues se alarga la espera.

No obstante, aunque había sido uno de los que había mostrado mayor interés, el club madrileño no ha sido ni mucho menos el único club que ha presentado su candidatura para hacerse con sus servicios, tanto en cuanto Sporting, Valladolid o Albacete, entre otros, igualmente han sondeado la posibilidad de reclutar al punta uruguayo de 19 años.

Lesión inoportuna de Petit

Cabe apuntar que Petit ha sufrido un contratiempo en la recta final del mercado, pues desde principios de semana no entrena con el resto del equipo por molestias musculares que le impidieron ser elegible de cara a la convocatoria para el último amistoso contra el Inter de Milán, partido que se saldó ayer con derrota bética por 1-0.

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