El Betis maneja un 'plan B' con Gonzalo Petit: ya hay clubes interesados en su fichaje

Aunque es una apuesta de futuro y la idea inicial es que vuelva a salir cedido, tampoco se descarta una venta del delantero uruguayo, si bien los equipos que han preguntado no llegan por ahora a las cifras demandadas desde La Cartuja

El Real Betis se ha marcado como prioridad cuadrar sus cuentas antes del 30 de junio para no dar pérdidas y no ver afectado con ello su límite salarial, aunque tampoco sería un descalabro, pues los millonarios ingresos de la Champions ayudarían a paliar ese posible desfase. En cualquier caso, se siguen buscando todavía traspasos que permitan recaudar algo más de 20 millones de euros. Pero más allá de la opción de compra ejercida por el Rayo Vallecano por Nobel Mendy, no hay avances significativos por los jugadores que están en la rampa de salida: Nelson Deossa, Sergi Atimira y Pablo García.

Por todos ellos hay negociaciones abiertas, pues ESTADIO Deportivo ya informó de que la idea es sacrificar a piezas más prescindibles y hacerse fuertes para retener a baluartes como Abde o Natan. Pero también hay otro activo del plantel que suscita interés, siendo ya varios los clubes que han preguntado por la situación de Gonzalo Petit con la intención de comprar su pase, según informa ABC.

Las cifras del traspaso de Gonzalo Petit

El joven delantero uruguayo es una apuesta de futuro. Pero en La Cartuja tampoco se cierran en banda a su venta, siempre que deje una plusvalía. De momento, sin embargo, los interesados no llegan a las cantidades exigidas por el club verdiblanco, que el pasado verano apostó fuerte para fichar al charrúa. En concretó, abonó 4,5 millones de euros por el 85% de sus derechos, manteniendo su ex equipo, Nacional de Montevideo, el 15% restante, si bien dicha parte se divide en un 7,5% del pase en sí y un 7,5% de una posible plusvalía.

Además, el acuerdo suscrito hace ahora un año contempla también 2,5 millones más en variables. Así, el Real Betis deberá abonar un millón más si Petit debuta de forma oficial con el primer equipo, pagando otros 500.000 euros en caso de que alcance los 15 partidos. Junto a ello, hay casi otro millón en juego si el conjunto heliopolitano obtiene éxito en la Europa League, si bien dicho bonus no fue aclarado del todo por el club uruguayo, que es el que hizo públicos los términos del trato.

El 'plan A': pretemporada con Pellegrini y cesión de mayor nivel

De momento, sin embargo, el estreno del internacional sub 20 como jugador bético no está cerca de producirse. Como informó este diario, el 'plan A' es que haga la pretemporada y pueda mostrarse a las ordenes de Manuel Pellegrini, correspondiendo así al deseo expresado por el propio jugador. Pero salvo que se gane un sitio de forma sorprendente, el siguiente paso en la hoja de ruta pasaba por una cesión de mayor nivel competitivo, como informó este diario.

En este sentido, ya se apuntó que hay varios clubes europeos importantes pendientes de un posible préstamo. Pero la aparición de otros que buscarían llevárselo de forma definitiva provoca que en estos momentos esté en el mercado, sin tener asegurada por tanto su presencia en el regreso al trabajo del plantel, previsto para el próximo 7 de julio.

Los números de Gonzalo Petit en Segunda división

Aunque no ha logrado ser titular indiscutible en el Mirandés, de donde se marchó en enero, ni el Granada, que lo acogió a mitad de curso, los técnicos verdiblancos valoran positivamente el rendimiento de Petit en su estreno en el fútbol europeo. A sus 19 años, ha marcado ocho goles en 1.755 minutos, repartidos en 37 partidos. Pero aunque se confía en sus cualidades, el salto a un proyecto de Champions es demasiado grande, con el hándicap añadido de que tiene pasaporte extracomunitario y actualmente dicho cupo está agotado en la plantilla bética con Natan, Antony y Deossa, que debe salir.