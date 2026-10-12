Morante de la Puebla emociona a De la Fuente mientras su hijo, Morante Junior, deslumbra a España: "No me lo creo. Estoy que se me sale el corazón por la boca"

El canterano del Betis Morante Junior, Bota de Oro en el pasado Europeo sub 19, se estrena como goleador en Primera división y pone su apellido en el escaparate mientras que De la Fuente, fiel seguidor de su padre, disfruta en Valencia; "Lo tiene todo", resalta Isco

La vuelta de LaLiga tras un larguísimo parón por selecciones ha propiciado que el arte y el fútbol hayan cruzado sus caminos de la forma más insólita y poética posible. Mientras el seleccionador nacional Luis de la Fuente vivía un baño de masas en Valencia, donde además recibió el brindis taurino de Morante de la Puebla, en La Cartuja emergía con fuerza el heredero de la dinastía del torero. Con solo 19 años, José Antonio Morante, 'Morante Junior', saltó al césped para cerrar la goleada por 5-2 del Real Betis ante el CA Osasuna con un auténtico golazo.

La actuación estelar del joven canterano verdiblanco no solo desató la locura de su madre en la grada, sino que confirmó el talento de un atacante que, tras coronarse Bota de Oro en el Europeo sub 19, llama con fuerza a las puertas de la Selección Española, donde Luis de la Fuente y David Gordo, seleccionador sub 21, vienen tomando buena nota de sus evoluciones.

El 'boom' de Morante Junior: golazo en cuatro minutos, orgullo de madre y lágrimas de emoción

El debut goleador de José Antonio Morante en LaLiga EA Sports pareció escrito por el destino. Por la puerta grande, diría su padre. En el minuto 96 del duelo disputado en La Cartuja ante Osasuna, Manuel Pellegrini dio entrada a la joven promesa canterana. Solo cuatro minutos después, tras una maniobra coordinada en la que intervenían Héctor Bellerín y Troy, Morante Junior amortiguó el balón con clase y mandó un zapatazo imparable al fondo de la red para certificar el 5-2 definitivo.

La reacción en la grada no se hizo esperar: las cámaras captaron a su madre viviendo el gol con orgullo y una euforia incontenible. En zona mixta y ante los micrófonos, el propio futbolista se mostraba visiblemente impresionado por lo que acababa de conseguir. "No me lo creo. Estoy que se me sale el corazón por la boca", confesaba emocionado. "He hecho lo que me decía el míster. Me dijo que una iba a tener. La que he tenido y ha ido para dentro. Ahora, a disfrutar"

Al explicar la acción del tanto, el joven delantero rememoró la jugada con total naturalidad: "Yo he visto que iba Héctor (Bellerín), también estaba Troy, pero el control ha sido bueno y... gracias a Dios ha entrado".

Este destello de calidad de Morante Junionr no es una casualidad. La joven promesa verdiblanca cuenta en su expediente con la Bota de Oro del pasado Europeo sub 19, es internacional con la selección española sub 20 y ya había debutado la temporada pasada con el primer equipo del Betis en la UEFA Europa League frente al PAOK de Salónica. Pese a la vorágine, el jugador mantiene los pies en el suelo y recuerda sus orígenes como aficionado en la grada bética: "¿Lo primero que se me ha pasado por la cabeza? Pues ese niño que fue de pequeño al campo en un partido contra el Real Madrid, o cuando fui a un Betis-Alcorcón, o los momentos que he pasado de pequeño con la familia en el estadio". "Espero que sigan llegando las oportunidades y aprovecharlas", apostilló el hijo del matador.

La bendición de Isco y Pellegrini: "Es un jugador que lo tiene todo"

El vestuario del Real Betis ha recibido el estallido de Morante Junior con entusiasmo. El capitán y gran figura del partido ante Osasuna, Isco Alarcón, no escatimó en elogios hacia la perla de la cantera tras la conclusión del choque: "La verdad es que es un jugador que lo tiene todo: es joven, con mucha proyección, mucha calidad, con muy buen tiro... y está en el equipo perfecto para crecer de la mejor manera posible. Tenemos que cuidarlo entre todos y seguro que nos va a ayudar mucho", señalaba el malagueño.

Por su parte, el técnico verdiblanco, Manuel Pellegrini, recalcó la progresión constante que viene acreditando el atacante en los entrenamientos del primer equipo. "Hace mucho tiempo que viene trabajando con nosotros. Debutó la temporada pasada y viene trabajando en las últimas pretemporadas", explicaba el chileno. "Irá creciendo en la medida que vaya entrenando con jugadores como los que tenemos en la plantilla. Le van transmitiendo conceptos, él va mejorando y creo que es un jugador que tiene muchísimo futuro en nuestro equipo".

La visita de De la Fuente a Valencia: inauguración de mural, masa popular y el susto de la farola

Casi al mismo tiempo que el hijo de Morante de la Puebla despuntaba en Sevilla, el seleccionador Luis de la Fuente protagonizaba una intensa jornada en Valencia. Acompañado por el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, el preparador riojano acudió al barrio de Monteolivet (plaza Vicente Alcober) para inaugurar un mural conmemorativo dedicado a la Selección Española.

La cita congregó a más de medio centenar de niños del equipo de fútbol local y a cientos de hinchas que buscaron un autógrafo o una fotografía con el técnico campeón de Europa. De la Fuente se mostró profundamente impresionado por el caluroso recibimiento recibido: "Estoy abrumado y emocionado. Esto es algo que se escapa de lo que uno se puede imaginar, este cariño, este recibimiento", declaraba entusiasmado. "Me hace sentir muy orgulloso, pero el mayor orgullo es por lo que represento. Porque entiendo que de verdad no es un homenaje a Luis de la Fuente, es un homenaje a un grupo de futbolistas excepcionales, a un grupo de trabajo maravilloso, a una selección española de fútbol que está haciendo un trabajo fantástico y a un país entregado con su selección".

Sin embargo, el evento se vio alterado por un grave accidente cuando ya había finalizado la parte institucional. Una farola de la plaza se partió por la mitad y golpeó a tres personas. El suceso dejó heridos a un hombre de 49 años (con impacto leve en la cabeza), a una mujer de 56 años (con traumatismo cervical) y a una joven de 16 años (con golpe en la cabeza). Aunque el varón fue atendido in situ por los servicios sanitarios, las dos mujeres tuvieron que ser trasladadas de urgencia al Hospital General de València por el SAMU. Ningún menor resultó afectado.

Círculo cerrado: del embrujo de Morante padre en Valencia al futuro del hijo en la Selección

La coincidencia temporal de estos acontecimientos cautiva a los amantes de la tauromaquia, como el propio Luis de la Fuente, y el fútbol. Con motivo del Día de la Comunitat Valenciana, Morante de la Puebla y el seleccionador Luis de la Fuente se convirtieron en los verdaderos protagonistas de la Plaza de Toros de Valencia. La presencia del seleccionador no pasó inadvertida entre los asistentes, quienes brindaron a Luis de la Fuente una sonora ovación desde el tendido.

De la Fuente siguió la corrida desde un burladero del callejón, una ubicación privilegiada para contemplar de cerca lo que sucedía sobre el albero. El cartel de la jornada reunía a tres nombres destacados del escalafón: Morante de la Puebla, Roca Rey y Tomás Rufo, que se enfrentaron a toros de la ganadería de Núñez del Cuvillo. El momento más especial, sin embargo, llegó cuando Morante de la Puebla decidió brindarle la faena de su primer toro a Luis de la Fuente. El gesto del torero dejó una de esas estampas en las que el deporte y la tauromaquia se encuentran fuera de sus escenarios habituales.

La figura en la plaza del seleccionador Luis de la Fuente, sensibilizado con la cultura, unido al arte y el carisma del diestro Morante de la Puebla durante su estancia en tierras valencianas, evoca un binomio al que su hijo, Morante Junior, desea ahora darle sentido con su eclosión como bético. Clase, pegada y ambición en la élite que Morante Junior hereda de su padre y que lleva al apellido Morante no solo a brillar en los ruedos. Empieza a sonar también con fuerza para vestir la camiseta de la Selección absoluta en un futuro no muy lejano.