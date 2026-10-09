Luis de la Fuente, a punto de provocar una desgracia

El seleccionador español acudió a Valencia un acto que se saldó con tres heridos y dos mujeres ingresadas en el hospital

La visita de Rafael Louzán, presidente de la RFEF, y del seleccionador nacional Luis de la Fuente a Valencia ha podido costar un disgusto. El presidente federativo y el entrenador acudían a la capital del Turia para ver la exposición de un mural dedicado a la selección española que se han situado en el barrio de Monteolivet.

Allí, la presencia del riojano ha levantado una gran expectación y han sido muchos los aficionados que han acudido a verlo y echarse fotos con él. Sin embargo, lo que parecía una jornada festiva ha podido convertirse en trágica.

Una vez finalizado el acto y mientras el seleccionador firmaba autógrafos y se hacía fotos con los aficionados, se oyó un fuerte ruido. Una farola, en la que se había apoyado una señora, según señalaban testigos presenciales, se partió por la mitad y golpeó a un hombre en la cabeza, a una mujer y a una joven, a una de ellas bajo la nuca.

El SAMU actuó con rapidez y atendió a los heridos

La Policía, presente en el acto, llamó a una ambulancia, que acudió rápidamente, y asistió a los heridos en la plaza Vicente Alcober. Los servicios sanitarios de urgencia confirmaron las heridas sufridas por tres personas, una mujer de 56 años con un golpe cervical, un hombre de 49 por un golpe en la cabeza y una chica de 16 también por un golpe en la cabeza.

El hombre sólo necesitó una atención leve, pero las dos mujeres, tras ser atendidas in situ por el SAMU, han sido trasladadas al Hospital General de València.

En el acto, asistieron, entre muchos más asistentes, más de medio centenar de niños del equipo de fútbol del barrio valenciano que se hicieron fotos y pidieron autógrafos a Luis de la Fuente. Ninguno de ellos sufrió heridas, aunque el susto fue para todos.

Tras el acto, Louzán ha adelantado que la selección española disputará un partido de la Nations League en Mestalla, estadio que será derruido a final de temporada. Sería el partido de cuartos de final de esta competición continental.

De la Fuente, encantado con el recibimiento

De la Fuente, por su parte, mostró su apoyo a esta iniciativa y también señaló lo bien que se siente el combinado español en Valencia, donde siempre ha recibido un gran apoyo. Ante las muestras de cariño recibidas, el seleccionador nacional aseguró estar "abrumado y emocionado". "Esto es algo que se escapa de lo que uno se puede imaginar, este cariño, este recibimiento", reconocía.

"Me hace sentir muy orgulloso, pero el mayor orgullo es por lo que represento. Porque entiendo que de verdad no es un homenaje a Luis de la Fuente, es un homenaje a un grupo de futbolistas excepcionales, a un grupo de trabajo maravilloso, a una selección española de fútbol que está haciendo un trabajo fantástico y a un país entregado con su selección, orgullo de selección y de país", señalaba el técnico campeón de Europa y del Mundo.

El técnico de Haro fue preguntado también por los elogios que ha recibido del entrenador del Barcelona, Hansi Flick, por cómo ha gestionado a los internacionales en esta larga ventana de selecciones. En este sentido, Luis de la Fuente fue claro y marcó las prioridades de las que ya ha hablado en sala de prensa. "Siempre decimos que priorizamos la salud de los futbolistas y nos gusta que los clubes lo sepan y que lo reconozcan sus entrenadores. Y un entrenador como es Hansi Flick, pues todavía tiene mucho más mérito. Encantado, agradecido a sus palabras y seguiremos haciéndolo así", concluía el preparador español.