Rafael Louzán: "Es probable que el partido de cuartos de final de la Nations League se juegue en Mestalla"

El presidente de la RFEF ha confirmado que Mestallá será la sede del partido de cuartos de la Liga de Naciones de España, que además servirá de despedida para el mítico recinto del Valencia

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y Luis de la Fuente, seleccionador nacional, han estado este viernes en Valencia donde han visitado un mural dedicado a la selección española en el barrio de Monteolivete, donde tanto el técnico como el mandamás han atendido a los medios.

Precisamente ha sido Louzán el que ha adelantado que la selección española disputará un partido de la Nations League en Mestalla, en un partido que servirá para despedir el actual estadio del Valencia que el próximo verano culminará su mudanza al Nou Mestalla. Está por ver si será en el cruce de cuartos, en el parón de marzo, como pretende el Valencia, o en la Final Four, ya en junio, aunque para este formato todo hace indicar que las sedes serán Valladolid y Madrid.

"Vamos a proponer volver a para un partido de la Selección. Es probable que el partido de cuartos de final de la Nations League se juegue en Mestalla, será en Mestalla. Estamos todos con esta iniciativa. Ojalá sea el partido de vuelta, será que tantas alegrías nos ha dado al Valencia y a la Selección española. Del 25 al 29 de marzo esperemos estar en Valencia", ha dicho Louzán a los medios presentes en el homenaje a Luis de la Fuente.

De paso, Louzán también fue cuestionado sobre la posibilidad cada día más real de que el Nou Mestalla sea finalmente sede del Mundial 2030. "Estamos trabajando con los técnicos de FIFA porque hemos pedido que vengan a Valencia antes de final de año para lo que puede ser y yo espero que sea sede del Mundial 2030", ha reconocido el gallego.

En cuanto a la final del Mundial, Louzán confía en que sigue pensando que será en España y no en Marruecos. "Estamos trabajando para ellos y no ofrecen dudas. España tiene las garantías de éxito para que la final se juegue en España y debemos seguir trabajando en esa línea", ha zanjado.

De la Fuente, ilusionado por jugar en Mestalla

También valoró la posibilidad de disputar un último partido en Mestalla el seleccionador nacional. "Sería maravilloso, ya estuvimos aquí hace poco tiempo jugando un partido con un ambiente sensacional y a mí me encantaría. Valencia es una ciudad fantásticamente futbolera y además Mestalla es un campo histórico, mítico, así que sería un bonito colofón para el cierre del estadio", afirmó.

Sobre el recibimiento que ha tenido en Valencia aseguró estar "abrumado, emocionado". "Esto es algo que se escapa de lo que uno se puede imaginar, este cariño, este recibimiento. Y a mí me hace sentir muy orgulloso, pero el mayor orgullo por lo que represento. Porque entiendo que de verdad no es un homenaje a Luis de la Fuente, es un homenaje a un grupo de futbolistas excepcionales, a un grupo de trabajo maravilloso, a una selección española de fútbol que está haciendo un trabajo fantástico y a un país entregado con su selección, orgullo de selección y de país", concluyó.