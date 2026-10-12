Enric Más, 31 años: "El legado que dejó Alberto Contador es muy grande, yo solo he conseguido una victoria y hay muchísima diferencia"

El último campeón de La Vuelta a España siempre fue comparado por el ciclista madrileño, uno de los mejores de la historia. Ahora liberado por el gran triunfo en su carrera deportiva, huye de comparaciones y de las críticas que ha recibido por su falta de resultados en otros años y aún no sabe si volver a apostar por el Tour de Francia

Más allá de los éxitos que el ciclismo español está consiguiendo en categorías inferiores, el hombre del momento en este deporte en España es, sin duda, Enric Mas. El último ganador de La Vuelta a España sigue en un buen momento de forma tal y como lo demuestra el haber terminado en la segunda posición de la prestigiosa clásica Giro de Lombardía. El ciclista de Movistar ha pasado revista tras conseguir el mayor logro de su carrera deportiva al mismo tiempo que ha huido de las comparaciones con Alberto Contador, que siempre ha tenido buenas palabras hacia él.

Enric Mas, hace sólo unos días, afirmó que aún no le ha dado tiempo a saborear la victoria en La Vuelta a España 2026. "He tenido poco tiempo para para poder pensar en ello porque he estado para arriba y para abajo, intentando coger aire y descansar, pero ha sido prácticamente imposible. Llevo desde después de la Vuelta con el Mundial, ahora las clásicas italianas, y la verdad es que todo sigue igual que antes", reflexionó en ABC.

A pesar de ello, el balear argumentó que su victoria en una gran vuelta es importante también para el ciclismo español por la ausencia de triunfos de este tipo que estaba habiendo. "Para mí personalmente, por ahora, lo es todo. Es el mayor triunfo que he tenido durante mi carrera. Además, hacía muchos años que el ciclismo español necesitaba algo así y al final lo hemos conseguido".

Enric Mas: Sus inicios en el ciclismo, la comparación con Alberto Contador, las críticas y el Tour de Francia

Enric Mas también desveló que le debe a Miquel Alzamora el haberse convertido en ciclista profesional. "En Artà hay una persona que se ha dedicado toda la vida al ciclismo profesional, que ha sido Miquel Alzamora, y viene un poco de ahí. Él creó una escuela y gracias a ello empecé a andar en bici".

Enric Mas, de 31 años, también tuvo tiempo a huir de las comparaciones con Alberto Contador, ya que todos lo señalaron como su sucesor cuando en La Vuelta a España 2018 terminó en la segunda posición de la clasificación general. "Simplemente creo que no ha tenido nada que ver. Alberto Contador tiene muchísimas victorias, tiene siete grandes vueltas y muchísimos triunfos más. No se puede comparar uno con otro. El legado que dejó él es muy grande y para conseguir eso, pues, ya ve... Yo solo he conseguido una victoria y hay muchísima diferencia".

Por otro lado, el ciclista de Movistar explicó que no le echa cuentas a las críticas. "No, cada persona es libre de expresar lo que quiera y yo, sinceramente, hago caso a lo que me dice la familia y los amigos. Tampoco presto atención a lo que me diga nadie exterior de mi círculo".

Enric Mas, finalmente, dijo que aún no piensa en el Tour de Francia. "No sé, no sé. Estamos aún en temporada 2026 y aún no se ha hablado nada de la próxima temporada, así que vamos a centrarnos en que nos queda aún y después nos toca descansar".