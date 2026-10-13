El Movistar Team se ilusiona con su nuevo fichaje y también confirma a Diego Uriarte

El equipo español está desatado con sus anuncios y en los últimos días ha confirmado las llegadas de Uriarte, Mateo Ramírez y Mads Landbo, además de las renovaciones de Castrillo y Testafsion

Mientras compite con un equipo sin grandes estrellas en el Tour de Guangxi, la última carrera importante de la temporada 2026, el Movistar Team ya ha dado vacaciones a gran parte de su plantel y está anunciando los cambios que va a realizar de cara a la próxima temporada, en la que llegarán fichajes ilusionantes y, en su mayor parte, jóvenes.

Tras los anuncios de los últimos días, este mismo martes lo ha hecho con el navarro Diego Uriarte, un ciclista que llevaba atado desde hace tiempo y que firmará por las tres próximas temporadas.

“Estoy muy ilusionado con este cambio. Llegar aquí supone para mí un paso adelante en mi carrera y estoy con muchas ganas de empezar esta nueva etapa. Espero poder aportar lo máximo al equipo y aprovechar esta oportunidad para seguir mejorando y creciendo”, afirma el ciclista de 24 años, que llega procedente del equipo Kern Pharma, con el que ha destacado en los últimos años y ha ido creciendo.

"Con la llegada de Diego sumamos un corredor de equipo capaz de aportar en todos los terrenos. Estoy convencido de que dar el salto a una estructura World Tour como la nuestra será un impulso importante en su desarrollo", afirma Sebastián Unzué, que da la bienvenida al corredor navarro.

Con Mateo Ramírez incorporan a un talento de futuro

El de Uriarte sólo ha sido uno de los últimos anuncios que ha hecho la escuadra española del World Tour, quien también confirmaba en los últimos días incorporación de otra gran promesa del ciclismo mundial: el ex del UAE Mateo Ramírez.

Como el del navarro era un fichaje que se conocía hace meses y que sólo se ha anunciado a final de temporada. “Muy contento e ilusionado por comenzar mi carrera en el World Tour con Movistar. Es un equipo que tiene una historia enorme en el ciclismo y creo que encaja muy bien conmigo, donde siento que podré seguir creciendo, desarrollándome como corredor y adquiriendo experiencia", afirma el ecuatoriano, que ha brillado como júnior y como sub-23 en la escuadra emiratí.

Mads Landbo ilusiona para buscar las clásicas

Sin embargo, el que ha despertado la ilusión es el joven velocista danés Mads Landbo, con el que el Movistar Team quiere pelear las clásicas en los próximos años. El aún sub-23 llegará al World Tour de la mano del equipo español, pero como muestra ha dejado su impronta en el último mundial de Montreal, donde ha acabado en el Top-5 tanto en la prueba en ruta como en la contrarreloj en esta categoría.

Tras la salida de Lorenzo Milesi, Mads Landbo adquirirá galones en las contrarrelojes junto a Iván Romeo, pero también lo hará en las llegadas masivas, donde el Movistar apenas tiene resultados más allá de lo que haga Orluis Aular y, algunas veces, Barrenetexea o Tesfatsion. Para las clásicas pierde este año a García Cortina y el joven ciclista danés tratará de cubrir ese hueco.

Castrillo, hasta 2030; Tesfatsion, hasta 2028

No sólo fichajes ha anunciado el equipo telefónico, que también ha atado en la última semana a dos de los ciclistas que más puntos le han dado en la presente temporada. Por un lado, el aragonés Pablo Castrillo, del que aún se espera más tras llegar hace dos años del Kern Pharma, pero que ha sido clave como lugarteniente de Enric Mas en la pasada Vuelta a España. El Movistar Team se asegura a Castrillo hasta 2030.

“Estoy muy feliz de poder seguir cuatro años más en Movistar Team. Desde que llegué me he sentido muy a gusto y con la confianza de todo el equipo para poder seguir creciendo y mejorando. Saber que vamos a continuar juntos durante los próximos años me da muchísima tranquilidad y, sobre todo, muchas ganas de seguir trabajando y dando pasos hacia delante", afirmaba Castrillo en el comunicado donde se daba a conocer su renovación.

No ha estado en ninguna de las grandes el eritreo Natnael Tesfatsion, pero ahí habría sido menos útil y corriendo pruebas secundarias y sumando victorias y puntos ha acabado como segundo ciclista con más puntos del equipo en la presente temporada, sólo por detrás de Enric Mas.

El ciclista africano es un seguro de vida y salvo por un periodo de 2025 en el que una caída le tuvo unos meses fuera, siempre ha rendido desde que llegó al conjunto español.