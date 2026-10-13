Rafa Jódar - Van de Zandschulp: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Jódar en el Master 1.000 de Shanghai 2026

Rafa Jódar se juega el pase a cuartos de final en Shanghai ante Van de Zandschulp, el jugador que 'retiró' a Rafa Nadal y que llega de ganar a Arthur Fils

La prematura eliminación de Carlos Alcaraz ha dejado a Rafa Jódar como principal cabeza visible de la Armada Española en el Master 1.000 de Shanghai 2026, en el que han arrancado este martes la ronda de octavos de final.

El tenista madrileño se las ve con un enemigo con menos nombre de lo esperado a estas alturas, Botic Van de Zandschulp. Sin embargo, no es un tenista cualquiera. Ya le ganó hace dos años a Alcaraz en el US Open y fue el que se encargó de certificar la retirada de Rafa Nadal en Málaga. No es el mejor rival de los españoles.

Además, Van de Zandschulp ya venció a otro madrileño, Dani Mérida, en primera ronda y dio la sorpresa el lunes al vencer a uno de los grandes favoritos: el francés Arthur Fils. No será nada fácil para un Jódar que nunca se ha enfrentado a él.

Jódar se siente sin presión después de romper su mala racha de los últimos torneos y está jugando muy suelto en China. "Me siento bien. Sé que he jugado muchos partidos y muchos campeonatos esta temporada, peor me estoy recuperando muy bien después de cada partido y estoy contento con cómo me está yendo la temporada. Hay que dar un último empujón en estos últimos torneos que quedan", señalaba en Shanghai el jugador madrileño, quien reconoce que tiene "cosas que mejorar".

Ante Van de Zandschulp deberá mantener su buen tono con el servicio que ofreció frente a Jiri Lehecka (65% de primeros) si no quiere complicarse la vida ante un rival que se desenvuelve muy bien en esta superficie.

Jódar está luchando por estar en las ATP Finals y las derrotas de Djokovic, Fils, Mensik, Learner Tien o Taylor Fritz han aumentado sus posibilidades si llega a las últimas rondas en Shanghai. Sin embargo, según señala, ni eso le presiona. “Nada de eso está en mi mente. Voy a centrarme en mi próximo partido, que será muy duro, e intentaré ir partido a partido. (...) Si lo consigo -estar en ese torneo final- estaré muy feliz; si no, también estaré muy feliz con la temporada, porque es la primera, y lo intentaré el año que viene”, estima el del CT Chamartín.

¿A qué hora se juega el Rafa Jódar - Van de Zandschulp?

El partido entre Rafa Jódar y Botic Van de Zandschulp correspondiente a los octavos de final del Master 1.000 de Shanghai 2026, se juega este miércoles 14 de octubre. El choque entre el madrileño y el neerlandés comenzará a las 6:00 horas de la madrugada en España -12:00 horas en la ciudad china-, ya que se disputará en el primer turno de la pista central.

Dónde ver por TV y online el partido de Rafa Jódar en el Master 1.000 de Shanghai 2026

Movistar+ tiene los derechos en España de este torneo y sus partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

Este partido también se puede ver a través de la plataforma Tennis TV y, en Latinoamérica, por ESPN o Disney+.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición del torneo chino, con especial atención a lo que están haciendo los tenistas españoles.