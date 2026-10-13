Davidovich sigue imparable, sorprende en Shanghai y ya está en cuartos de final del Master 1.000 chino

El tenista malagueño supera al polaco Hubert Hurkacz, verdugo de Djokovic, y se las verá con el francés Gea en la lucha por un puesto en semifinales

Alejandro Davidovich sigue rompiendo moldes y ya está entre los ocho mejores en el Master 1.000 de Shanghai. El tenista malagueño ha logrado remontar un partido que le había complicado mucho y vencer al verdugo de Djokovic, un Hubert Hurkacz que ya sabía lo que es ganar este torneo (2023) y que arrasó de inicio, antes de que el español equilibrara el duelo y empezara a darle la vuelta.

Davidovich ganó por 1-6, 6-3 y 7-6 (6), pero para ello tuvo que levantarse de un inicio en el que se le vio apático y fuera del partido, y en el que, en apenas 17 minutos, había encajado un 5-0 que apuntaba al roso.

Al menos evitó eso en el último momento y eso le dio vida para la segunda manga. "He estado muy apagado mentalmente, pero son estos partidos los que te recuerdan que tienes que estar en cada punto, que tienes que lucharlo hasta el final y nunca sabes qué puede pasar. He estado ahí todo el partido, he intentado dar mi mejor versión, aunque es verdad que ha sido un partido bastante mediocre", admitía el andaluz.

La dinámica dio un giro radical en el segundo parcial. 'Foki' dio un paso al frente con el saque y al resto, logrando su primer quiebre en el cuarto juego. Tras celebrarlo con rabia, levantó un 'break' en contra en el juego posterior para consolidar el 4-1 y forzar, a la postre, el desempate definitivo.

Davidovich resiste y gana el tercer set

El tercer set fue una auténtica batalla. Eso sí, empezó mal para el español y amagó con torcerse de nuevo, ya que Davidovich tuvo que salvar tres bolas de rotura consecutivas de entrada. Pero el del Rincón de la Victoria templó los nervios y mantuvo el pulso ante el gigante polaco hasta llevar el duelo al 'tie break'. Ahí pudo al fin certificar el pase a la siguiente ronda tras dos horas y tres minutos de batalla.

"Al final estoy contento. He intentado solucionar las cosas y la verdad es que estoy muy satisfecho conmigo mismo a pesar de cómo he empezado. Sobre todo mentalmente, a nivel de seguir luchando, de seguir queriendo más y más. Es lo que me lleva a las victorias", refrendaba Davidovich Fokina.

Con este triunfo, el tenista español logra elevar su techo en Shanghai, algo que ya había roto al pasar a los octavos de final, y se jugará su pase a las semifinales con otra de las sensaciones de la presente temporada, el francés Arthur Gea, quien dio la sorpresa al batir por 7-6 (4) y 6-4 al checo Jakub Mensik.