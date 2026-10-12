Rafa Jódar remonta a Lehecka y da otro paso más para estar en las ATP Finals

El madrileño comenzó con dudas, pero fue creciendo con el paso de los juegos lo que le permitió remontar al checo que llegaba al Masters 1000 de Shanghái tras haber sido finalista en el ATP de Tokio en donde perdió el título contra Carlos Alcaraz

Rafa Jódar sigue adelante en el Masters 1000 de Shanghái después de haber remontado al checo Jiri Lehecka en un partido que se fue a casi las tres horas de juego y que terminó con triunfo del español por 4-6, 7-6 y 6-4. Con esta victoria, Rafa Jódar se mete en octavos de final del penúltimo Masters 1000 de la temporada en donde se enfrentará al ganador del encuentro entre el francés Arthur Fils y el neerlandés Botic van de Zandschulp. También es importante el triunfo para el madrileño porque aumenta sus opciones de estar en el ATP Finals, el antiguo Masters, que se celebra a final de temporada.

Rafa Jódar se impone a Jiri Lehecka en tres sets y casi tres horas de partido

Jiri Lehecka arrancó tan potente con su derecha como exigido en su revés, fue el primero en golpear al romper el segundo turno de su rival, y apenas dio opción a Rafa Jódar en un primer set en el que su servicio fue superior. El único momento en que el checo mostró debilidad fue el que más sencillo se antojaba: 5-4 arriba y en su turno de saque, acabó teniendo que salvar la rotura con un saque directo.

En el segundo set, Rafa Jódar reaccionó. Mejoró su juego el español pero no le sirvió para superar a un Jiri Lehecka que tuvo sus opciones de romper el saque del madrileño con empate a cinco. No lo hizo, el choque se fue al tie break y ahí Rafa Jódar encontró su mejor resto para imponerse.

En el set definitivo, Rafa Jódar salvó tres bolas de break seguidas en un larguísimo primer turno de saque y aguantó hasta el 4-4, cuando Jiri Lehecka cedió su servicio. Rafa Jódar no cometió ni un solo error no forzado en todo ese tercer set y se llevó el triunfo.

Rafa Jódar, con el objetivo de jugar las ATP Finals

Este triunfo es importante también para Rafa Jódar porque el español se encuentra luchando por la última plaza que da opción a jugar las ATP Finals. El madrileño tiene como rivales a Novak Djokovic, Álex de Miñaur y Taylor Fritz debido a que la lesión de Jannik Sinner ha propiciado que el número nuevo de la clasificación ATP Race tenga un sitio en el torneo que cierra la temporada.

Novak Djokovic fue eliminado en el Masters 1000 de Shanghái a las primeras de cambio y Taylor Fritz ha caído contra el griego Stefanos Tsitsipas. Por tanto, estos dos tenistas no van a sumar más puntos en el torneo asiático.

Dicha clasificación, que contabiliza lo hecho en la temporada, está así ahora mismo: Novak Djoković suma 2840 puntos, Álex de Minaur tiene 2780 puntos, Rafa Jódar acumula 2609 puntos y Taylor Fritz 2530 puntos. Tanto el australiano como el español puede ir sumando puntos si bien es cierto que todo apunta a que el próximo Masters 1000, el cual se disputa en París, será el definitivo para saber si Rafa Jódar disputará su primer ATP Finals de su carrera deportiva.