Atlético de Madrid - Manchester United, en directo el partido de la jornada 2 de la Champions League en vivo online

Sigue mintuo a minuto el partido del Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Manchester United...

Bienvenidos a la retransmisión en directo del partidazo que no espera en el Metropolitano en menos de dos horas entre el Atleti y el Manchester United...

El Atlético de Madrid, que no pierde desde que cayera en la primera jornada de Champions ante el Liverpool, llega en su mejor momento, enfrente tendrá un United decaído en la Premier League, en la posición 13, pero ya sabemos que cuando suena el himno de la Liga de Campeones puede pasar cualquier cosa... ¿Quién ganará esta noche?

Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, es la única baja, debido al fallecimiento de su madre en la mañana de este martes, en la convocatoria de 25 jugadores ofrecida por Diego Simeone para el partido de la Liga de Campeones contra el Manchester United en el estadio Metropolitano.

La gran novedad en el Atlético de Madrid es la vuelta de Julián Alvarez a la titularidad, mientras que Michael Carrick, técnico rival, sale sin Matheus Cunha y refuerza su medio campo con Andrey Santos y Carlos Baleba, además de Youri Tielemans.

El Atlético de Madrid tiene esta noche una verdadera prueba de fuego contra el Manchester United, en un torneo que vuelve a despertar grandes ilusiones entre la afición colchonera. Derrotado en la primera jornada por 2-1 por el Liverpool, el mismo comienzo que el curso pasado en esta competición, el primer paso es este martes contra el United.

No ha vuelto ni a perder ni a empatar desde el partido de Anfield Road. Son cuatro victorias consecutivas (0-3 a la Real Sociedad, 4-0 a Osasuna, 2-1 al Real Madrid y 1-2 al Alavés), con sólo dos goles en contra y la segunda posición en LaLiga, aún a cinco puntos del liderato del Barcelona, antes de recibir al Manchester United con piezas descansadas en su once como Kang-in Lee, David Hancko, Marc Pubill, el propio Baena, suplente y asistente perfecto en el gol de la victoria en Vitoria, y, sobre todo, Julián Alvarez, llamado a más.

El Manchester United sigue decaído en la Premier League, donde es decimotercero y enlaza cuatro choques sin ganar, el último un 1-1 con el Tottenham. Una de sus victorias ha sido en su único partido en la Liga de Campeones, el 4-0 al Sabah de Azerbaiyán, con los matices que eso conlleva por la entidad del rival, mientras aguarda su reencuentro con el nivel, los resultados y los impulsos que generó Michael Carrick, leyenda del club como futbolista, a su llegada al banquillo la pasada temporada.