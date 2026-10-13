Atlético de Madrid - Manchester United: Alineaciones probables, horario y dónde ver en TV el partido de la jornada 2 de la UEFA Champions League

El conjunto colchonero debuta como local en la máxima competición europea con la obligación de sumar sus tres primeros puntos ante un rival que ha arrancado la temporada muy lejos de las expectativas en la Premier League

Aferrado a la segunda plaza en LaLiga tras vencer sobre la bocina en Mendizorroza al Atlético de Madrid, no sin polémica, el Atlético de Madrid se reencuentra este martes con la Champions con un duelo de altura en el Metropolitano ante el Manchester United. Será el estreno rojiblanco como local en la máxima competición continental, por lo que vencer se antoja vital para conseguir el objetivo de acabar entre los ocho primeros clasificados de la Fase Liga y lograr directamente el pase a los octavos de final, evitando de ese modo un 'play off' intermedio.

Así llega el Atlético de Madrid

El conjunto dirigido por Diego Simeone no se puede permitir un segundo tropiezo consecutivo tras perder en la primera jornada ante otro equipo inglés como el Liverpool, que remontó en Anfield el tanto inicial de Marcos Llorente para acabar ganando por 2-1. Además, el calendario que se avecina no es sencillo, pues luego tendrá que medirse a dos rivales alemanes, debiendo visitar primero al Sttutgart para recibir a primeros de noviembre al Bayern Múnich.

La buena noticia es que el 'Cholo' tiene a toda su plantilla disponible para retomar una competición en la que su equipo alcanzó las semifinales el pasado curso. Se espera con ansias el primer gol de Julián Álvarez, que todavía no se ha estrenado esta temporada tras un polémico verano, con su posible salida al FC Barcelona sobre la mesa, pero mientras tanto tiran del carro jugadores como Álex Baena, autor de cuatro goles, Jonathan David y Alejandro Grimaldo, ambos con tres.

Así llega el Manchester United

Por su parte, el Manchester United sí comenzó con buen pie su andadura en la Champions, al vencer por un contundente 4-0 en Old Trafford en la primera jornada al Sabah Fútbol Kublu de Azerbaiyán. Pero no cabe duda de que este marte se encontrará una cita mucho más exigente, después de un pobre arranque de temporada en la Premier League, donde marcha decimotercero. Con Michael Carrick al frente, los 'reds devils' únicamente suman una victoria en seis encuentros y tienen 6 puntos en su casillero, muy lejos del pleno (18) de su vecino Manchester City, siendo eliminado además de la Carabao Cup por el Brighton.

¿Dónde ver por TV el Atlético de Madrid - Manchester United de Champions?

El partido que disputan Atlético de Madrid y Manchester United este martes 13 de octubre dará comienzo a las 21:00 horas en el Estadio Metropolitano y se podrá ver en directo por M+ Liga de Campeones (dial 60 de Movistar Plus+ y 115 de Orange TV), M+ Liga de Campeones 4 (M180 y O119) y LaLiga TV Bar en los establecimientos. El encuentro corresponde a la jornada 2 de la Champions League.

¿Cómo seguir online el Atlético de Madrid - Manchester United de Champions?

También se podrá seguir el choque de forma online a través de www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales de ambos clubes habrá información actualizada al instante de este encuentro.

Alineaciones probables de Atlético de Madrid y Manchester United:

Atlético de Madrid: Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, Cuti Romero, Grimaldo, Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Álex Baena, Julián Álvarez y Jonathan David.

Manchester United: Lammens, Dalot, Maguire, Lisandro Martínez, Shaw, Tielemans, Mainoo, Mbeumo, Bruno Fernandes, Rashford y Cunha.

Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia).