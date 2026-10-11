El audio de VAR en la expulsión de Ángel Pérez por la entrada a Julián Álvarez: "Hay tacos, es alta, tiene la pierna estirada. Me voy con juego brusco grave y roja"

El audio del VAR ha aclarado cómo se produjo la expulsión de Ángel Pérez ante el Atlético de Madrid. Alejandro Quintero González mostró inicialmente amarilla al jugador del Alavés, pero, tras revisar la entrada sobre Julián Álvarez en el monitor, cambió su decisión y le enseñó la roja directa por juego brusco grave

La expulsión de Ángel Pérez fue una de las acciones más determinantes del encuentro entre el Deportivo Alavés y el Atlético de Madrid. El futbolista del conjunto vitoriano vio la tarjeta roja nada más comenzar la segunda mitad tras una dura entrada sobre Julián Álvarez, en una acción que inicialmente fue castigada con amarilla por el colegiado Alejandro Quintero González. Sin embargo, la intervención del VAR llevó al árbitro a revisar la jugada y cambiar su decisión.

El partido se encontraba empatado a uno cuando se produjo la acción. En un balón dividido, Ángel Pérez fue al suelo con los tacos por delante y la pierna estirada, impactando sobre el delantero argentino del Atlético. En un primer momento, Quintero González consideró que la entrada era merecedora de tarjeta amarilla, pero desde la sala VOR entendieron que existían motivos para valorar una posible expulsión.

El audio del VAR, clave para cambiar la decisión

El árbitro Alejandro Quintero González recibió el aviso de Juan Luis Pulido Santana, encargado del VAR, para que acudiera al monitor y valorara una posible tarjeta roja. "Alejandro, te recomiendo una revisión para que valores una potencial roja. Avísame cuando llegues a la pantalla", le indicó desde la sala VOR.

Una vez situado frente a las imágenes, el colegiado recibió las indicaciones sobre los aspectos que debía analizar. "Mira, Alejandro, observamos cómo el jugador del Alavés se tira con los tacos por delante, a una altura donde puede causar daño a su jugador adversario. Ahora me gustaría que tú la valoraras", le explicó Pulido Santana. Quintero González solicitó entonces que le mostraran la acción detenida para examinar el contacto. Tras observar la entrada desde distintos ángulos, el árbitro tuvo clara su decisión: "Bien, perfecto, llega un poco antes, hay tacos, es alta, tiene la pierna estirada. Me voy con juego brusco grave y roja".

De esta manera, el colegiado retiró la tarjeta amarilla que había mostrado inicialmente a Ángel Pérez y lo expulsó con roja directa en el minuto 61. La acción dejó al Alavés en inferioridad numérica cuando el marcador reflejaba el empate a uno, después de los goles de Alejandro Grimaldo y Lucas Boyéé, este último desde el punto de penalti.

Ángel Pérez, sancionado con un partido

La expulsión también quedó reflejada en el acta arbitral, donde Quintero González justificó la roja por "realizar una entrada a un adversario con uso de la fuerza excesiva en la disputa de balón". Una descripción que recoge el motivo disciplinario por el que el futbolista del conjunto vitoriano tuvo que abandonar el terreno de juego antes de tiempo.

Ángel Pérez protestó la decisión al considerar que se había producido una acción similar en la primera parte, cuando Ademola Lookman vio únicamente la tarjeta amarilla por una entrada. Sin embargo, aquella jugada no fue revisada por el VAR, lo que alimentó las quejas del jugador del Alavés. La inferioridad numérica condicionó el tramo final del encuentro para el equipo de Quique Sánchez Flores. El Atlético de Madrid terminó aprovechando su ventaja y se llevó los tres puntos de Mendizorroza gracias al gol de Cristian Romero en el minuto 87, que estableció el definitivo 1-2.