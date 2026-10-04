El Alavés pierde a uno de sus hombres de confianza antes de recibir al Atlético

El parón internacional deja una mala noticia en el Deportivo Alavés. Ville Koski ha abandonado la concentración con Finlandia por una lesión muscular en el cuádriceps derecho y regresa a Vitoria para someterse a pruebas médicas. Su baja obliga a Quique Sánchez Flores a buscar alternativas antes del duelo ante el Atlético

El parón internacional deja una baja inesperada en el Deportivo Alavés. Ville Koski ha tenido que abandonar la concentración con Finlandia y regresar a Vitoria después de sufrir una lesión muscular en el cuádriceps derecho. El central será sometido a diferentes pruebas médicas para determinar el alcance de la dolencia, pero todo apunta a que Quique Sánchez Flores no podrá contar con él para el importante encuentro de este sábado ante el Atlético de Madrid.

Koski se había convertido en una pieza importante para el técnico madrileño durante este inicio de temporada. Su rendimiento en el eje de la defensa le había permitido ganarse la confianza del entrenador, por lo que su lesión supone un contratiempo para un equipo que afrontará el regreso de LaLiga con una posición especialmente delicada.

Koski regresará a Vitoria para conocer el alcance de su lesión

El defensa había comenzado el parón con protagonismo en la selección finlandesa. Fue titular en los dos primeros compromisos disputados por su país y participó en la goleada ante San Marino, encuentro en el que disputó 45 minutos. Posteriormente, completó el partido frente a Bielorrusia, que terminó con empate sin goles.

Sin embargo, Koski no llegó a participar en el último encuentro ante Albania. Su ausencia ya había generado cierta preocupación en Finlandia y finalmente se ha confirmado el motivo: una lesión muscular en el cuádriceps derecho que le obliga a regresar a Vitoria antes de lo previsto. Ahora serán los servicios médicos del Alavés los encargados de evaluar al futbolista. Las pruebas determinarán si se trata de una lesión de corta duración o si, por el contrario, tendrá que afrontar un periodo de recuperación más largo.

Quique tendrá que buscar una alternativa

La ausencia de Koski obliga a Quique Sánchez Flores a mover piezas en una zona en la que no cuenta con demasiados efectivos. El entrenador deberá encontrar un nuevo acompañante para Tenaglia en el centro de la defensa de cara al duelo frente al Atlético.

Valentini y Jonny aparecen como los principales candidatos para ocupar la plaza que deja libre el internacional finlandés. Ambos tendrán ahora una oportunidad para convencer al técnico y hacerse con un puesto en el once ante uno de los rivales más exigentes del campeonato. Además, la situación podría provocar la presencia de Xanet en la convocatoria. El canterano aparece como una de las alternativas para completar la lista, mientras que Protesoni también podría echar una mano si Quique necesita ampliar sus opciones defensivas. El Alavés queda así pendiente del diagnóstico definitivo de Koski.