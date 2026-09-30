Hugo Novoa y Selu Diallo, los dos olvidados de Quique en el Alavés

Hugo Novoa y Selu Diallo son los dos únicos jugadores de campo del Alavés que todavía no han debutado esta temporada. Ambos decidieron quedarse en Vitoria pese a tener opciones de salida, pero la competencia y el buen momento del equipo han cerrado por ahora la puerta a sus primeros minutos

El Alavés llega al parón con buenas sensaciones después de sumar 11 puntos en las siete primeras jornadas, pero no todos sus futbolistas han podido participar del buen inicio del conjunto babazorro. Hugo Novoa y Selu Diallo son, a día de hoy, los dos únicos jugadores de campo de la primera plantilla que todavía no han disputado un solo minuto.

En este comienzo de curso, Quique Sánchez Flores, ha demostrado que no tiene reparos en modificar su equipo cuando lo considera necesario. El desgaste acumulado antes del derbi de San Mamés, con dos partidos disputados en apenas 72 horas, obligó al técnico a mover piezas y dar protagonismo a futbolistas que hasta entonces habían tenido una participación menor.

Dos jugadores que decidieron quedarse

La situación resulta especialmente llamativa porque ambos tuvieron opciones de abandonar Vitoria durante el mercado de verano. El Alavés recibió propuestas para que salieran cedidos, pero tanto Novoa como Diallo optaron por continuar en el equipo y luchar por convencer a Quique. Novoa contaba con pretendientes en Segunda División, mientras que Diallo llegó a rechazar propuestas del LASK Linz austríaco y del Kocaelispor turco. Los dos entendieron que tenían posibilidades de hacerse un hueco en la plantilla y decidieron asumir el reto.

El problema es que la competencia está siendo elevada y el buen rendimiento colectivo tampoco ayuda a modificar las jerarquías.

Novoa, sin hueco en el carril derecho

El caso de Hugo Novoa es especialmente complicado por la situación de Ángel Pérez. El futbolista maño se ha convertido en la primera alternativa de Quique para ocupar el carril derecho y ha acumulado protagonismo en este inicio de temporada. Ni siquiera la necesidad de introducir rotaciones abrió la puerta a Novoa en San Mamés. Con Ángel Pérez descansando, el entrenador decidió colocar a Nahuel Tenaglia en esa posición.

La decisión tiene además un componente particular. El argentino se ha asentado principalmente como central durante este inicio de campeonato, pero las circunstancias del Alavés le han llevado de nuevo a una zona del campo que apenas había frecuentado durante el último curso.

Diallo sí tiene el respaldo de Quique

La situación de Selu Diallo presenta algunas diferencias. El centrocampista guineano tampoco ha debutado, pero cuenta con un respaldo especialmente importante: el del propio Quique Sánchez Flores.

El técnico madrileño fue quien impulsó su inscripción con ficha del primer equipo después de la salida de Moussa Diarra. La decisión demostraba que el entrenador contaba con él dentro de su proyecto, pese a que hasta ahora todavía no haya encontrado un momento para darle minutos. Diallo ofrece un perfil que puede resultar útil al Alavés. Es un centrocampista con capacidad para participar con balón y unas condiciones físicas que le permiten abarcar mucho terreno. Sin embargo, la acumulación de efectivos en la medular está dificultando su entrada.

Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Denis Suárez, Aleñá, Guevara y Protesoni forman una competencia amplia. Además, algunos futbolistas que partían con un papel menos protagonista han conseguido ganarse la confianza del entrenador. El mejor ejemplo es Pablo Ibáñez, titular en las siete jornadas y cuarto jugador de la plantilla con más minutos. Guevara también aprovechó su oportunidad en San Mamés y volvió a reivindicarse después de un inicio con menos presencia.

El parón, una oportunidad para cambiar la situación

Novoa y Diallo tendrán ahora que seguir trabajando a la espera de que aparezca su momento. El Alavés ha aprovechado el parón para recuperar fuerzas después del empate en San Mamés y volverá a la competición el 10 de octubre frente al Atlético de Madrid en Mendizorroza.La temporada apenas ha comenzado y el calendario terminará obligando a Quique a ampliar su rotación. Las lesiones, sanciones, acumulación de partidos y necesidades tácticas abrirán inevitablemente espacios.