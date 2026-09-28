Mariano renace y lleva más goles que en sus últimas ocho temporadas

Mariano Díaz ha encontrado en el Alavés el escenario perfecto para recuperar su mejor versión. El delantero atraviesa un momento dulce y, tras su doblete con República Dominicana en este parón, ya suma cinco goles esta temporada, una cifra que no alcanzaba desde su explosión en el Olympique de Lyon

Mariano Díaz parece que ha vuelto a encontrar su camino de vuelta y a darlo todo. El delantero del Alavés atraviesa uno de los momentos más productivos de los últimos años y su buen inicio con el conjunto babazorro ya ha encontrado continuidad con República Dominicana. El atacante volvió a marcar este domingo ante Trinidad y Tobago y puso el 1-2 definitivo para su selección, que remontó el encuentro en la segunda jornada de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Con este tanto, Mariano ya suma cinco goles entre el Alavés y República Dominicana en el inicio de la temporada. Tres los ha conseguido con el conjunto de Quique Sánchez Flores y los otros dos durante este parón internacional, después de haber marcado también ante Nicaragua. La cifra tiene especial significado para el delantero que no alcanzaba los cinco tantos en una misma temporada desde la campaña 2017/18, cuando explotó definitivamente con el Olympique de Lyon y firmó 20 goles antes de regresar al Real Madrid.

El Alavés encontró una oportunidad donde otros no la vieron

El contexto en el que Mariano llegó a Vitoria hacía difícil imaginar este escenario. Después de una etapa complicada en la que apenas encontró continuidad, el delantero se incorporó al Alavés el pasado verano tras convencer durante la pretemporada. La pasada campaña terminó con tres goles con el equipo albiazul y otro con República Dominicana. Ahora, en apenas unas jornadas, ya ha superado aquella cifra.

Quique Sánchez Flores también ha sabido encontrarle un espacio. Mariano no comenzó la temporada como un delantero indiscutible, pero la lesión de Toni Martínez le abrió la puerta de la titularidad. Y el atacante aprovechó la oportunidad. Ante Osasuna ya dejó una actuación especialmente destacada. En aquel encuentro participó en varias de las acciones ofensivas del equipo y alcanzó los tres goles en LaLiga. Además, anteriormente había marcado frente al Getafe y había repartido dos asistencias en aquel mismo partido.

Del ostracismo a volver a marcar diferencias

Su momento actual también supone un cambio respecto a lo que había sido su trayectoria reciente. Después de su salida del Real Madrid, Mariano pasó por una etapa con escaso protagonismo y posteriormente defendió la camiseta del Sevilla, donde no consiguió marcar en sus 13 apariciones entre todas las competiciones.

Ahora, a sus 33 años, el delantero ha encontrado en Vitoria un escenario para volver a sentirse importante. Y la selección dominicana se ha convertido en otra vía para prolongar esas sensaciones. Su regreso al combinado caribeño también tiene una historia particular. Mariano estuvo 13 años sin acudir con República Dominicana antes de regresar en marzo de 2026. En este parón ya ha respondido con dos goles. Primero ante Nicaragua y después frente a Trinidad y Tobago. Este último, además, sirvió para completar la remontada y mantener a la selección dominicana con pleno de victorias en sus dos primeros encuentros de esta edición de la Liga de Naciones. El próximo reto llegará con la vuelta de LaLiga. El Alavés tendrá que esperar hasta el 10 de octubre, cuando recibirá al Atlético de Madrid en Mendizorroza.