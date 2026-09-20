Sivera rompe su maldición

Antonio Sivera fue el gran protagonista del empate del Alavés en San Mamés. El guardameta detuvo un penalti a Sancet y puso fin a una racha de 25 penas máximas encajadas en Primera, cuatro años después de su última parada desde los once metros

San Mamés volvió a convertirse en un territorio propicio para el Alavés, aunque esta vez el héroe no fue un gol ni una acción ofensiva. El conjunto babazorro se marchó de Bilbao con un punto después de resistir ante el Athletic y, sobre todo, gracias a la actuación de un Antonio Sivera que terminó siendo decisivo bajo palos.

El dato refleja hasta qué punto fue importante el guardameta. El Alavés apenas puso a prueba a Unai Simón y, sin embargo, encontró en su portero el argumento necesario para regresar a casa con un empate. Sivera realizó seis intervenciones durante el encuentro y puso el broche a su actuación deteniendo a Oihan Sancet en la segunda mitad. No fue una parada cualquiera. El lanzamiento del centrocampista del Athletic puso fin a una racha que perseguía al capitán albiazul desde hacía casi cuatro años. Hasta este sábado, Sivera había afrontado 25 penaltis en Primera División y los 25 habían terminado en gol. Nunca había conseguido adivinar el lado correcto en la máxima categoría. La estadística cambió en el escenario más exigente. Sancet tomó la responsabilidad desde los once metros, pero Sivera esperó hasta el último instante y consiguió evitar el tanto. Una intervención que terminó teniendo valor de punto para el equipo dirigido por Coudet.

El portero de Jávea llevaba sin detener un penalti desde el 7 de diciembre de 2022, cuando todavía defendía la portería del Alavés en Segunda División. Aquella noche, en Tenerife, consiguió frenar el lanzamiento de Enric Gallego. Cinco días antes también había salido vencedor de otro duelo desde los once metros, esta vez frente a Uzuni. Desde entonces, la historia había sido muy diferente. Veinticinco lanzamientos en Primera, veinticinco goles y una asignatura pendiente que, poco a poco, había ido ganando peso. En San Mamés, Sivera consiguió finalmente pasar página.

"No estaba pensando ni en el dato"

El propio protagonista restó importancia a la estadística después del encuentro, en declaraciones a DAZN. Sivera explicó que estaba tan concentrado en el partido que ni siquiera tenía presente la particular racha que arrastraba. "Sinceramente, con lo metido que estaba en el partido no estaba pensando ni en el dato. Es verdad que es un dato un poco ridículo, pero a veces cuando no te salen las cosas no hay otra que seguir, ponerle la mejor de las intenciones. Hoy he podido romper la racha y sacar lo mejor para el grupo", señaló.

También Quique Sánchez Flores puso en valor la actuación del guardameta. "Estamos contentos de que nos pasen cosas buenas como es empatar en San Mamés o que Sivera haya vuelto a parar un penalti", afirmó.

El Alavés suma así un nuevo resultado positivo en Bilbao. La temporada pasada ya logró ganar en San Mamés sin siquiera conseguir un remate entre los tres palos. Ahora, vuelve a sacar petróleo del estadio rojiblanco con otra actuación prácticamente impecable de su portero. Dos visitas, cuatro puntos y apenas un disparo entre palos. En ambas, Sivera terminó teniendo mucho que decir.