Quique Sánchez Flores se moja sobre la crisis del Valencia: "Estoy con los que sufren la situación"

Quique Sánchez Flores se reencontrará con el Valencia en plena crisis del conjunto. El técnico evitó valorar los últimos movimientos del club, pero no escondió su cariño por la entidad: "Estoy con los valencianistas, estoy con los que sufren la situación que están viviendo"

El próximo rival del Alavés será el Valencia, y todas las miradas están puestas en el club y en su nuevo comienzo. El conjunto atraviesa días convulsos después de la salida de Carlos Corberán y Ron Gourlay, la llegada de Braulio Vázquez a la dirección deportiva y el ascenso de Óscar Sánchez al banquillo de forma provisional.

En la previa del encuentro apareció una voz para hablar del Valencia: Quique Sánchez Flores. El entrenador del Alavés nunca ha escondido su vínculo con el conjunto valencianista y, aunque no quiso entrar a valorar las decisiones que se están tomando en el club, sí dejó claro que sigue muy pendiente de la situación.

Quique evita entrar en la crisis del Valencia

Con el partido a la vuelta de la esquina, y con el Valencia inmerso en una profunda remodelación, el técnico del Alavés fue cuestionado por todo lo ocurrido en las últimas horas y por los cambios que han afectado tanto al banquillo como a la estructura deportiva. Quique prefirió mantener la prudencia. "Tengo una opinión formada y no voy a darla públicamente".

El entrenador vitoriano no quiso posicionarse sobre la destitución de Corberán, la salida de Gourlay o la llegada de Braulio, pero su respuesta no terminó ahí. Antes de cerrar el tema, quiso recordar la relación que mantiene con el Valencia y enviar un mensaje a todos aquellos que están sufriendo la situación que atraviesa el club. "Como sabéis tengo un gran respeto y una gran historia de amor con el Valencia desde hace mucho tiempo, desde que era pequeño y, obviamente, respeto mucho todo lo que pasa en esa casa". Una declaración que refleja el vínculo que Quique mantiene con el conjunto pese a que actualmente se encuentra en el banquillo rival.

"Estoy con los que sufren la situación"

El técnico del Alavés quiso ir un paso más allá y dejó claro que, pese a no querer valorar las decisiones de la entidad, entiende la preocupación que existe alrededor del Valencia. "Siempre he dicho que desde que el Valencia está en esa situación, estoy con los valencianistas, estoy con los que sufren la situación que están viviendo". Un mensaje de apoyo dirigido especialmente a la afición, que afronta una nueva etapa de incertidumbre después de los últimos movimientos realizados por el club.

El Valencia llega al encuentro con Óscar Sánchez al frente de manera provisional y con Braulio Vázquez recién incorporado a la dirección deportiva. El nuevo responsable deportivo, precisamente, ha aterrizado después de cerrar su etapa de nueve años en Osasuna.

Ahora Quique solo piensa en el Alavés

Pese al cariño que siente por el Valencia, Quique tiene claro que el contexto del partido no le permite distraerse. El técnico defiende actualmente los intereses del Alavés y quiere que su equipo aproveche el momento de inestabilidad que atraviesa su rival. "Yo ahora mismo soy babazorro y lo que quiero es el interés de mi equipo y que haga el mejor partido posible mañana y que podamos ganar".

Así que, aunque el corazón de Quique siga teniendo un espacio reservado para el Valencia, durante el encuentro tendrá que dejar los sentimientos a un lado y conseguir la victoria para su equipo.