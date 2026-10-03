El Alavés recupera a un jugador que llevaba semanas en el aire

El Alavés recupera a Aitor Mañas. El delantero, apartado desde el fuerte golpe que sufrió ante el Racing el pasado 12 de septiembre, ya suma tres sesiones con el grupo y vuelve a entrar en los planes de Quique Sánchez Flores

El parón liguero está sirviendo al Deportivo Alavés para recuperar efectivos y uno de los regresos más esperados ya se ha producido. Aitor Mañas ha vuelto a entrenarse junto al resto de sus compañeros, esto permite al conjunto vitoriano mirar al tramo que viene con una alternativa más para su ataque.

El delantero llevaba varias semanas alejado de la dinámica del equipo después del fuerte golpe que sufrió el pasado 12 de septiembre en el encuentro frente al Racing. Tras aquel episodio, Mañas tuvo que frenar su actividad y centrar todos sus esfuerzos en recuperarse antes de volver a ponerse a las órdenes de Quique Sánchez Flores. Ahora, el atacante ya acumula tres sesiones de trabajo con el grupo, una señal positiva de cara a su posible regreso a la convocatoria. El objetivo pasa por llegar en las mejores condiciones al próximo compromiso del Alavés, que tendrá que enfrentarse al Atlético de Madrid el próximo 10 de octubre en Mendizorroza.

Una pieza más para el ataque de Quique

El regreso supone, además, aumentar las posibilidades del técnico albiazul en una zona en la que la competencia es cada vez mayor. Lucas Boyé, Toni Martínez y Mariano son algunas de las alternativas con las que cuenta Quique Sánchez Flores para configurar su ataque, y la reincorporación del joven delantero añade una nueva opción a la ecuación.

Mañas había comenzado la temporada dispuesto a hacerse un hueco en los planes del entrenador, pero el contratiempo sufrido en Santander frenó su progresión justo cuando buscaba ganar protagonismo. Ahora tendrá que volver a recorrer ese camino y recuperar sensaciones antes de poder competir nuevamente por minutos.

El parón internacional ha permitido al cuerpo técnico disponer de más tiempo para trabajar y preparar el regreso a la competición, aunque también ha reducido el ritmo competitivo de una plantilla que tendrá que volver a ponerse a punto para afrontar el calendario.

El susto de Boyé queda en un segundo plano

La sesión de trabajo también dejó un pequeño sobresalto con Lucas Boyé, que tuvo que abandonar el entrenamiento después de recibir un golpe en el tobillo. En un primer momento la situación generó cierta preocupación, aunque finalmente el problema no reviste gravedad y el delantero se encuentra recuperado.

Una circunstancia que, en cualquier caso, vuelve a poner el foco sobre la delantera alavesista. Mientras Mañas da pasos adelante en su recuperación, el cuerpo técnico permanece atento al estado físico de sus atacantes.