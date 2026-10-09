Quique Sánchez Flores, entrenador del Alavés: "﻿Me rompí la raíz del menisco y estaba disfuncional absoluto, llegó un momento que no tenía más remedio que pasar"

El técnico blanquiazul ha aprovechado el parón para operarse y volver a recuperar movilidad en su pierna; espera un partido intenso ante el Atlético de Madrid y se aferra al poder de Mendizorroza para puntuar

El Alavés recibe este sábado al Atlético de Madrid en un duelo que pondrá a prueba el gran arranque liguero del conjunto babazorro, que ha sumado tres victorias y dos empates y tan solo dos derrotas, manteniéndose en la parte alta de la clasificación. La intención de Quique Sánchez Flores es la de reanudar igual tras el parón, que ha aprovechado para operarse el menisco.

"Me rompí la raíz del menisco y estaba disfuncional absoluto. Llegaba un momento en que ya no tenía más remedio que pasar. Al principio era un poco incómodo pero nos hemos adaptado, vamos readaptando todo y en poco tiempo estaré bien. Me gusta jugar a todo, pero sobre todo a fútbol y a correr. Lo que quiero es volver a eso y, sobre todo, tener normalidad para poder participar de verdad, no estar bastante incapacitado como estaba desde junio. Creo que no me podía ausentar en un momento de la pretemporada. Creo que es el momento más importante de la temporada. Ahora que el equipo cogió un poco de carrera, estoy acompañando bien. Nos hemos readaptado y en un mes estoy como estaba", ha explicado confirmando que sí estará en el banquillo.

Qué partido espera ante el Atleti

"El partido incómodo, el partido nuestro. El partido apoyado en nuestra gente, en nuestra afición, en nuestra emoción. Intentar hacerlo desde el primer momento con mucha energía. Creo que es un partido para tomárselo así".

Se enfrentan dos equipos muy físicos

"Ellos físicamente tienen unos datos muy fuertes. Son gente muy dotada también, además, tienen dos unidades. Nosotros también tenemos dos unidades, pero ellos tienen las unidades que utilizan en momentos importantes del partido, normalmente en los minutos 60-65. Cambian tres, cuatro jugadores que pueden cambiar el partido. Nosotros todo eso tenemos que tenerlo en cuenta y, sobre todo, ir al partido que más nos convenga, donde nuestras cualidades puedan sobreponerse al rival y puedan manejarse dentro de un ambiente en el que va a ser complejo y donde sabemos que ellos, haciéndonos el partido, el campo grande y corriendo, van a ser peligrosos todo el tiempo. Esa amenaza la van a tener. Por lo tanto, hay que tener en cuenta unos cuantos detalles".

Cómo está Koski

"El chico va evolucionando a su manera, va bien. Nos dan buenas noticias. Y hasta que los jugadores, él y otros compañeros que están ahí, no tengan el alta definitiva y no sepamos cómo están, no vamos a hacer cábalas. No nos gusta".

Su pasado en el banquillo del Atlético de Madrid

"Siempre que estoy con el Atlético de Madrid siempre veo amigos, siempre veo gente que coincidió conmigo trabajando, siempre veo a Koke Resurrección. Imagínate, jugador que hace 16 años que debutó y todavía está ahí. Realmente voy a ver amigos, seguro, pero lo que pasa es que voy a tener la mentalidad muy en el Alavés, muy competitiva y pensando, sobre todo, en qué daño podemos llegar a hacer nosotros. Eso es lo que me apetece mañana. Pero sí, los recuerdos... Yo son los que tengo y los que me recuerdan los propios atléticos".

El trabajo de Simeone

"Tiene mucho mérito que sus equipos jueguen a lo que él propone. Lleva varios años demostrando que sus jugadores le siguen cuando plantea lo que hay que hacer. Y no estoy de acuerdo en que solo tiene un estilo de juego. Yo veo que sus equipos cambian continuamente, incluso dentro del mismo partido en el tema de las presiones".