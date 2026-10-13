Simeone, Barrios y Oblak se acuerdan del capitán:﻿ "Hoy no pienso tanto en fútbol, pienso más en Koke y su familia"

El técnico rojiblanco ha destacado el "gran partido" de sus jugadores y la "sensibilidad" de acordarse de su compañero que horas antes ha perdido a su madre

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, analizaba así la victoria ante el Manchester United tras unas horas previas marcadas por el fallecimiento de la madre de Koke, que no jugó el partido. "La pérdida de un familiar de un futbolista y una persona como Koke dolió. Pero los chicos hicieron un gran partido. Tuvieron la sensibilidad de mostrar su camiseta para recordarlo en este momento. Hicimos un partido importante", ha reconocido en los micrófonos de Movistar+.

Sobre el tempranero gol de Barrios, Simeone dijo: "Una buena transición en ataque. Necesitaba un gol Barrios para asociarse con lo que necesita para seguir creciendo, que es alinearse con el gol. Nos pone contentos".

También fue importante el gol de Ademola Lookman. "Es un jugador muy importante, tiene unos registros muy buenos, tiene gol, tiene uno contra uno... No está en ese momento en que aparece eso, pero se ha reencontrado con el gol, tuvo olfato para seguir la jugada y el rebote le favoreció. Nos llevamos un partido que necesitábamos", explicó.

Sobre el gol anulado a Johnny Cardoso por mano de Llorente, Simeone fue claro: "Qué difícil es entender la regla a veces. Si interpretaron eso hay que aceptarlo y discutirlo no va a cambiar nada".

Pablo Barrios se acuerda de Koke

Pablo Barrios, centrocampista del Atlético de Madrid, expresó, tras la victoria por 2-0 contra el Manchester United, que el partido era "muy importante, no por el equipo, sino por Koke, Borja y toda la familia", a la que dedicó el triunfo tras el fallecimiento por la mañana de su madre, Ana Merodio.

"Lo primero, hoy era muy importante ya no por el equipo, sino por Koke, Borja (hermano de Koke) y toda la familia, que hoy es un día muy duro para ellos y sobre todo esta victoria va para ellos", explicó en declaraciones a Movistar+ al término del encuentro.

"Ha sido una noticia esta mañana muy dura para todos. Justo me estaba levantando de la siesta, me estaba duchando y pensé que si metía iba a hacer eso (marcar el número '6' de Koke con los dedos). Me ha salido solo. Ha sido el gol nada más empezar y nos ha ayudado para manejar mejor el partido. Muy contentos”, añadió el centrocampista.

Para Barrios, "ha sido un partido bueno en general del equipo, a pesar de que ellos juegan también y han generado ocasiones". "Hemos hecho un partido muy serio, queríamos conseguir la primera victoria y a pensar en lo siguiente", apuntó.

Con palabras muy parecidas se pronunciaba Jan Oblak. "Está claro que hoy ha sido un día muy difícil para todo el equipo. Nadie puede imaginarse lo difícil que ha sido para Koke y su familia. Estamos mandando mucho ánimo, estamos con él. Un día muy difícil para jugar un partido, porque, al final, eso es algo tan triste, tan grande, que no se te olvida en el campo de fútbol", valoró a Movistar+."Es importante que hemos ganado, pero hoy no pienso tanto en fútbol, pienso más en Koke y su familia", añadió. Oblak apuntó que su equipo ha ganado a un "equipo grande" como el Manchester United, aunque "a lo mejor en los últimos tiempos no ha tenido buenos resultados". "Ha sido un partido difícil, que hemos jugado bastante bien con el balón, con la posesión nos hemos atrevido a jugar y también son tres puntos muy importantes, pero con un sabor un poco raro", agregó.