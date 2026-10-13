Atlético de Madrid 2-0 Manchester United: 50 segundos son suficientes

Barrios puso muy de cara el duelo antes del minuto con su gol y en la segunda parte, tras la expulsión de Yoro, Lookman hizo el tanto de la sentecia rojiblanca

Primer triunfo del Atlético de Madrid en esta edición de la Champions que se puso de cara muy pronto, a los 50 segundos de partido cuando Pablo Barrios inauguraba el marcador en la primera jugada de ataque del duelo ante el Manchester United. Un balón filtrado del Cuti para Baena, que aguantó dentro del área para la llegada del algún compañero, y ese fue Barrios, al que le puso la pelota rasa y este finalizó con un disparo cruzado que a punto estuvo de sacar Heaven, pero el balón entrando en la portería inglesa llorando.

No había pasado un minuto de partido y la grada ya festejaba, pero el Manchester United no se descompuso y siguió con su guion inicial. Así, estuvo a punto de lograr el empate antes del cuarto de hora tras una gran jugada de Mbeumo, que tiró un caño al Cuti Romero y buscó el palo largo de Oblak, aunque el balón se marchó fuera por centímetros. Tres minutos más tarde era Rashford el que casi lograba conectar un remate acrobático ante Oblak.

El Atleti volvía a controlar el balón para evitar el peligro inglés pero Mbeumo iba a perdonar otra clarísima tras un error del Cuti en la salida de balón, el francés ganaba la partida a Llorente pero su disparo lo sacaba Oblak con el muslo. Salvador el esloveno.

Grimaldo, casi... y Johnny, por el VAR

Sin embargo, el ultimo tercio del primer tiempo volvía a ser de color rojiblanco. Grimaldo estrellaba un lanzamiento de falta directo a la cruceta, Julián mandaba su disparo por encima del larguero y Johnny sí iba a acertar entre los tres palos con un derechazo desde la frontal para batir a Lammens y poner así el 2-0.

Pero el VAR revisó la jugada por una posible mano de Llorente en la jugada del gol. El lateral tocaba levemente el balón con el brazo tras trastabillarse con un rival, lo suficiente para que el sueco Nyberg, tras verlo en el monitor, decretara mano y anulara el gol rojiblanco. Y así se llegó al descanso, con ventaja mínima de los hombres de Simeone.

Julián y Bruno, contra la madera

La segunda parte comenzó muy entretenida. Julián Álvarez estuvo a punto de lograr el 2-0 con un remate de volea tras un gran servicio de Barrios, pero se encontró con el poste.A continuación iba a ser Bruno Fernandes, primero no acertando en una media salida de Oblak, al que le puso el balón por encima, y poco antes de ser sustituido, estrellando en el travesaño un disparo tras un saque de esquina en corto.

Otra vez el VAR

El partido entraba en su tramo decisivo con el marcador abierto pero iba a producirse una jugada trascendental. El recién entrado Jonathan David pugnaba a la carrera con Leny Yoro, que lo derribaba siendo el último hombre. En primer lugar el colegiado pitó falta del delantero pero el VAR le llamó para revisar la jugada y la expulsión del central.Ambos forcejean y el rojiblanco cae antes pero al sueco le bastó para cambiar su decisión y expulsar a Yoro dejando al United con diez los últimos 15 minutos. Tan solo cuatro minutos después, el Atlético de Madrid iba a sentenciar el partido haciendo el 2-0. Lookman remachaba al fondo de la portería el rechace de Lammens tras un disparo de Jonathan David para cerrar el partido y hacer que el Atleti sume sus primeros tres puntos en la Champions.

- Ficha técnica:

Atlético de Madrid: Oblak, Giuliano (Le Normand 87'), Marcos Llorente, Cuti Romero, Hancko, Grimaldo; Pablo Barrios (Pubill 61'), Johnny, Kang In (Jonathan David 61'), Álex Baena (Hjulmand 71') y Julián Álvarez (Lookman 71').

Manchester United: Lammens, Heaven (Maguire 80'), Leny Yoro, Lisandro Martínez, Diego Dalot; Andrey Santos, Carlos Baleba (Dialo 66'), Youri Tielemans (Mount 66'); Marcus Rashford (Zirkzee 66'), Bruno Fernandes (Cunha 80'); y Bryan Mbeumo.

Goles: 1-0 (1') Pablo Barrios; 2-0 (79') Lookman.

Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia). Amonestó a Giuliano y Le Normand. Expulsó por roja directa a Leny Yoro en el 75'.

Incidencias: partido correspondiente a la segunda jornada de la primera fase de la Liga de Campeones, disputado en el estadio Metropolitano ante 69.493 espectadores. Antes del inicio del encuentro, se guardó un minuto de silencio en memoria de Ana Merodio, madre de Koke Resurrección, capitán del conjunto rojiblanco.