Antonio Cordón, tras su paso discreto por el Sevilla, hace un guiño al Betis: "Fue complicado, pero ahora el trabajo del club es excelente"

El ahora director deportivo de Olympiacos después de su periplo en Netvión rememoró su etapa en el Betis de la mano de Pellegrini, reivindicó su porcentaje de responsabilidad del crecimiento y realzó el trabajo realizado por la entidad

Tras su paso sin pena ni gloria por el Sevilla, Antonio Cordón ha comenzado una nueva aventura como director deportivo del Olympiacos y, desde Grecia, ha mandado un guiño a un club hispalense, pero no precisamente al nervionense, sino a un Betis que ahora mismo brilla en Europa.

De esa firma, en una extensa entrevista concedida a Flashscore, se refirió a su periplo en el club verdiblanco de la mano de Manuel Pellegrini, que sigue en Heliópolis cosechando éxitos uno tras otro.

En este sentido, destacó la pasión con la que se vive el sentimiento bético y también cómo se sentaron las base del Betis de hoy día que acaricia ya la clasificación para la siguiente fase de la Champions League tras imponerse al Oporto.

"La pasión por el Betis no existe sólo en Sevilla ni siquiera en España, sino en todo el mundo. Vayas donde vayas con el Betis, ya sea durante la pretemporada o en cualquier otro momento, te encuentras con muchísimos aficionados del club. En realidad, el Betis disfruta de una repercusión mundial impresionante", expresó el alto ejecutivo extremeño, que hizo referencia a que su época no resultó sencilla por las limitaciones económicas.

"Al principio fue complicado para Pellegrini y para mí, pero se resolvió muy bien"

"Es cierto que el club atravesó periodos económicos difíciles y que, al principio, también fue complicado para mí. Manuel Pellegrini y yo tuvimos que afrontarlos a nuestra llegada, pero creo que los problemas se resolvieron muy bien poco a poco", afirmó Cordón, que ve este momento como el germen del crecimiento de la entidad verdiblanca.

"Después, el club siguió creciendo de forma indudable y ganó la Copa del Rey. Clasificarse para Europa significa que, si se mantiene este nivel y se sigue compitiendo en Europa cada año, el crecimiento continúa siendo exponencial", expuso el exdirector de fútbol del Sevilla, que alaba el trabajo que se está realizando en el seno verdiblanco.

Elogios a trabajo realizado en el Betis: "Es excelente"

"Veremos qué nos deparan los próximos años, pero el club está haciendo realmente un trabajo excelente. Mantenerse en Europa genera más ingresos, lo que permite construir una mejor plantilla, atraer a mejores jugadores y conservar a un entrenador con una experiencia y un equilibrio increíbles, y al que le gusta el buen fútbol", expresó Antonio Córdón, a lo que suma el atractivo de la capital hispalense y la masa social para atraer a futbolistas del primer nivel.

"A los jugadores les gusta la ciudad y el Betis cuenta con una magnífica base de aficionados y el estadio siempre está lleno, lo que hace que el club resulte muy atractivo para todo el mundo", indicó Cordón, que estuvo en el Betis desde junio de 2020 a febrero de 2023 y que tuvo algún que otro cruce de declaraciones con Ángel Haro cuando cogió las riendas del Sevilla.

Cordón, sobre Joaquín Sánchez

El extremeño también fue preguntado por Joaquín Sánchez, y en su respuesta separó al jugador de la persona y del personaje. "Como jugador, todos conocemos la trayectoria de Joaquín: lo que ha conseguido es increíble, al igual que su capacidad para mantenerse durante tanto tiempo en la élite. Es alguien que cultiva cierta alegría de vivir y un entorno positivo. Irradia felicidad y hace felices a quienes le rodean. Es una actitud muy positiva, tanto para él como para sus seres queridos", señaló..