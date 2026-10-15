La reflexión de Francesco Totti sobre su negativa al Real Madrid para ser un 'one club man': "Me ofrecían mucho, pero la Roma fue una elección de corazón"

El eterno capitán de la Roma, que volvió al Olímpico dos años después para ver la remontada del Madrid de Mourinho (3-4), llegó a tener "un 80% de opciones" de vestir de blanco; sólo había una condición: nadie podía cobrar más que Raúl

Hacía dos años que Francesco Totti no pisaba el Estadio Olímpico. El eterno capitán de la Roma volvió este pasado miércoles a la grada, casi de incógnito y acompañado de su pareja, Noemi Bocchi, para ver el Roma-Real Madrid de la fase de liga de la Champions. Una noche especial por el regreso de José Mourinho a la capital italiana, que acabó con una remontada blanca en los últimos minutos (3-4) y con el gol de Rüdiger, ex de la casa, helando el Olímpico en el 90.

Horas antes, el propio Totti ya había avisado de lo que podía pasar. "Será un partido difícil para ambos", explicó a los periodistas durante la presentación del álbum de cromos de Panini, donde también se refirió al conjunto blanco con respeto, pero sin rendirse a él: "No es el de nuestros tiempos, pero es un equipo con carácter y hay que tenerle respeto". El de los galácticos, el de sus tiempos, es el Real Madrid en el que Totti estuvo muy cerca de jugar.

"Hacía dos años que no iba, pero he encontrado las entradas", bromeó Totti antes del encuentro. El exfutbolista quiso estar en el homenaje a Mourinho, quien dirigió a la Roma entre 2021 y 2024. "Ha dado mucho a esta ciudad, a este equipo. Ha jugado dos finales europeas consecutivas. Es obligado que toda la ciudad le rinda homenaje", aseguró el romano, cuya vuelta al estadio no tiene nada que ver con su vuelta al club. Y es que Totti es hoy embajador de la Serie A.

Francesco Totti y su fichaje frustrado por el Real Madrid

Lo que vio desde la grada, en cualquier caso, le trajo más de un recuerdo a Totti. La Roma de Gasperini llegó a ponerse 3-1 con un doblete de Malen, pero Carlos Espí, Endrick y Rüdiger le dieron la vuelta al partido en apenas siete minutos. Un Madrid, el de un Mourinho muy discutido estos días, que no es aquel que intentó llevárselo a principios de siglo... Pero que sigue ganando en el Olímpico.

Francesco Totti y el Real Madrid: "Un 80% de posibilidades"

Pocos recordarán a estas alturas que Totti estuvo a punto de ser galáctico. Lo reconoció él mismo en 2020, en una entrevista con la revista 'Líbero', en la que desveló lo cerca que estuvo de abandonar la Roma. Fue allá por 2003, cuando le quedaba un año de contrato con el club de su vida y la relación con la presidencia atravesba un momento delicado. "Me ofrecían mucho, cualquier cosa", explicó entonces el romano, quien no esconde que la balanza estuvo muy inclinada hacia la capital de España: "Yo, entre unas cosas y otras, tenía un 80% de posibilidades de aceptar". El '10', eso sí, era de Figo.

La oferta, según el propio Totti, era muy elevada: "Me ofrecían mucho, cualquier cosa para ir allí. Cualquiera. Todo salvo la capitanía, porque estaba Raúl, que era el jugador que debía ganar más que todos; él era el capitán, el símbolo del Madrid, el que más cobraba. Cualquier jugador que llegaba tenía que ganar menos que Raúl".

Raúl, el único límite para el Real Madrid

La línea roja que Totti deja calra en todo momento durante su intervención es que en el vestuario del Real Madrid mandaba un capitán, y ese no era otro que Raúl González. "Allí estaba Raúl, capitán, símbolo del Madrid, era quien más ganaba". Por ello, ningún otro futbolista podía arrebatarle el brazalete y ni ganar un sueldo por encima del de su capitán. "Cualquier jugador que llegara tenía que ganar menos que Raúl", explicó Totti, que en la Roma ya era el capitán, el '10', propiedad de Figo en ese momento.

El fichaje del Real Madrid, con el beneplácito de su pareja

En casa, Totti tenía todo el apoyo para hacer las maletas. Su entonces pareja, Ilary Blasi, estaba dispuesta a dejarlo todo: "Ilary me decía que abandonaba su trabajo y venía conmigo", relató el exfutbolista. Sin embargo, hubo una conversación que lo cambió todo. La que mantuvo con Franco Sensi, presidente de la Roma por aquel entonces. "Al final Sensi me habló, aclaramos todo… Y me quedé".

Una decisión que Totti explicaba sin rodeos. "Fue una elección de corazón en la que pesaba mucho la familia, los amigos, la afición, la Roma”, reconocía el que fuera capitán giallorosso, quien siempre ha presumido de haber sido hincha antes que jugador: "Siempre fui hincha de la Roma. Fue mi sueño ponerme su camiseta, el número diez, el brazalete de capitán".

Totti, 25 temporadas con una sola camiseta

Totti se quedó en Roma. Y no se movió de allí hasta su retirada, en mayo de 2017, después de 25 temporadas en el primer equipo 'giallorosso', con el que ganó un Scudetto en 2001. Por el camino, también levantó el Mundial de 2006 con Italia, en Alemania. Un palmarés corto para un futbolista de su talla, que muchos aún hoy relacionan con aquella decisión.

Mientras que Raúl lo ganó prácticamente todo de blanco, con tres Champions League, Totti se convirtió en el último gran 'one club man' del fútbol europeo. Dos caminos muy distintos que, en el caso del italiano, se cruzaron este pasado miércoles de nuevo con el Real Madrid.