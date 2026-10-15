Álvaro Valles y Abde se coronan a nivel internacional con un reconocimiento personal en plena fiesta del Betis por la Champions

La UEFA ha reconocido públicamente la aportación del meta y del extremo en la segunda jornada de la Champions League, al elegir sus intervenciones claves entre las mejores del Viejo Continente

Tanto Ez Abde como Álvaro Valles resultaron decisivos en la fiesta de Champions vivida en la noche del miércoles en La Cartuja contra el Oporto con apariciones estelares y determinantes.

El extremo se erigió en una pesadilla incansable para los 'Dragones' por sus continuas incursiones y marcó el gol que abrió la cuenta bética en el arranque de la segunda parte, mientras que el meta se convirtió en el héroe en los minutos finales del choque, ya con 3-2 en el marcador, con dos intervenciones que evitaron el empate del Oporto.

Esta aportación les ha reportado un merecido reconocimiento personal por parte de la UEFA, tanto en cuanto han destacado tanto la factura del gol del marroquí como la parada en el ocaso a un cabezazo de Santiago Jiménez.

Abde compite, entre otros, con el gol de Samu para el Oporto

De esa forma, el prestigioso organismo europeo ha elegido la diana de Abde entre las cuatro mejores de la jornada de la Champions League y podría ser la elegida ya dependiendo de las votaciones abiertas para designar al ganador. Cabe recordar que la jugada la inició Marc Roca y que Fran García se la dejó en el pico del área al extremo bético, que golpeó con rosca y mandó el balón a la mismísima escuadra de la portería de Diogo Costa, que solo pudo ver entrar el balón en plena parábola.

Esta diana de Abde compite por el galardón con otro de los tantos marcados en La Cartuja, por Samu Omorodion para el Oporto culminando una acción colectiva (el 1-2), y también con las dianas de Zechiel para el Feyenoord y de Doué para el PSG.

El paradón de Valles a Santiago Giménez, reconocido

También ha entrado en el cuadro de honor la intervención de Álvaro Valles, que se redimió en el epílogo del choque del error cometido en el tanto de Gabri Veiga y en la primera parte con un mal despeje con el pie. El rinconero salvó los muebles con una parada sublime a un cabezazo ajustado al palo de Santiago Giménez que despejó merced a una espléndida estirada que le permitió palmear el balón con la mano derecha.

Esta parada opta al galardón de la mejor de la segunda jornada de la Champions con las realizadas por Courtois, para el Real Madrid, Allison Becker (Liverpool), Haikin (Bodo Glimt) y Gregor Kobel (Borussia Dortmund). Desde luego, tanto del gol de Abde como la parada de Álvaro Valles son merecedoras para tener un sitio en la historia de la presente edición de la Europa League.