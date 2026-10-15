Jorge Lorenzo, 39 años: "Me fui a vivir a Suiza por varias razones, entre ellas la fiscalidad, que era mejor, pero también para estar más tranquilo"

El ex piloto de MotoGP fijó su residencia en la ciudad de Lugano durante varios años lo cual le trajo problemas con Hacienda que le reclamó una millonada entre los años 2013 y 2016. Finalmente, ganó el juicio gracias al trabajo de sus abogados, pero el balear lo pasó mal

Jorge Lorenzo, ex piloto de MotoGP, fue uno de esos deportistas que tomó la decisión de vivir durante años fuera de España en busca de más tranquilidad y también de mejores condiciones fiscales. Muchos eligieron Andorra, pero el balear se vio seducido por Suiza, estableciéndose en la ciudad de Lugano. Una decisión que le trajo multitud de problemas, siendo el principal un juicio con Hacienda que le reclamó una millonada si bien es cierto que finalmente ganó el caso y quedó libre de pago.

Jorge Lorenzo: su decisión de vivir en Suiza y su juicio contra Hacienda

Jorge Lorenzo está considerado como uno de los mejores pilotos de la historia del motociclismo. En plena cresta de la ola, tras ganar dos de sus tres campeonatos del mundo de MotoGP, el balear fijó su hogar en Suiza. Una decisión que lo hizo para escapar de la fama y también por motivos fiscales ya que se ahorraba el pagar muchos impuestos.

"Me fui a vivir a Suiza por varias razones, entre ellas la fiscalidad, que era mejor, pero también para estar más tranquilo, entrenar en Yamaha y entrenar los ochos con mi padre", dijo en el año 2024 en una entrevista en el podcast The Wild Project.

Dicha decisión le trajo problemas a Jorge Lorenzo quien tuvo que afrontar un juicio con Hacienda que le pidió mucho millones de euros entre los años 2013 y 2016: concretamente 35 millones de euros por el periodo 2013 - 2015, a los que se sumaron otros 11,3 millones por el ejercicio de 2016. Una situación que según él mismo contribuyó a su bajón deportivo y a que se retirara. "Bueno, yo creo que una de las razones por las que me retiré fue eso de Hacienda".

Jorge Lorenzo revivió aquella etapa de su vida y señaló que es algo que no desea a nadie. De hecho, el ex piloto de MotoGP aseguró que sus problemas con Hacienda se notó en su físico. "En 2019, aparte de los malos resultados que tuve con la Honda, se me empezó a hacer calvas aquí en la barba y empecé a perder pelos de la barba. Si ves fotos, perdí el 90 por ciento de los pelos de la barba, de la ansiedad".

Jorge Lorenzo, durante el año 2019 en Honda.

Por suerte para Jorge Lorenzo, sus abogados demostraron que vivió en Suiza ya que demostraron mediante registros de llamadas, uso de tarjetas de crédito y contratos que su vida y centro de intereses se encontraban en el país del centro de Europa. "Cuando inesperadamente mis abogados me llamaron un día y me dijeron que había ganado el caso con Hacienda, fue de los días más felices de mi vida".

Jorge Lorenzo anunció su retirada en noviembre del año 2019 por varios motivos. Uno de los principales fueron las caídas que sufrió durante su carrera deportiva y, por tanto, los problemas físicos y lesiones que tuvo. También pesó mucho la falta de adaptación a la Honda y que no era competitivo, ya que estaba lejos de los primeros puestos de MotoGP y, por último, dijo adiós al motociclismo porque no se veía con capacidad para arriesgar como cuando era más joven.