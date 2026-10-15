El cambio de dirección con Vargas tras la lesión de Miguel Sierra abre la portada de ESTADIO Deportivo de este viernes 16 de octubre, con espacio también para el robo sufrido por Antony, las opciones de pasar de ronda del Betis y la jornada europea de los clubes españoles

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 16 de octubre de 2026.ED

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 16 de octubre de 2026:

La importante lesión de Miguel Sierra cambia los planes del Sevilla y brinda una nueva oportunidad al internacional suizo, que estuvo cerca de salir en verano y cuyo adiós en enero no descartaba Luis García Plaza antes del contratiempo del granadino

El extremo denuncia el asalto a su vivienda durante el partido ante el Oporto: "Es triste e indignante"

El superordenador le otorga un 93'5% de opciones de terminar entre los 24 primeros y pasar de ronda

- JORNADA EUROPEA SIN TRIUNFOS ESPAÑOLES

El Celta se deja remontar por la Juve (1-2), y Real Sociedad y Getafe empatan (1-1) en Bélgica y Rumanía