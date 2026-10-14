La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 15 de octubre de 2026

El Betis celebra una remontada europea ante el Oporto para prolongar su pleno de victorias en la Champions, el Sevilla vuelve a mirar con preocupación a la enfermería y el Real Madrid protagoniza una remontada de locura ante la Roma

La portada de ESTADIO Deportivo de este jueves llega marcada por la gran noche europea del Real Betis, que derrotó al Oporto por 3-2 y confirmó su buen momento en la competición continental. En el otro lado de la ciudad, el Sevilla FC vuelve a sufrir los efectos de las lesiones, con Miguel Sierra obligado a pasar por el quirófano y más dudas físicas en la plantilla. Además, el Real Madrid firmó una espectacular remontada ante la Roma, mientras que el PSG se impuso al Manchester City en otro de los grandes encuentros de la jornada europea.

El Real Betis sigue sumando alegrías en su regreso a la máxima competición continental. Los verdiblancos se impusieron por 3-2 al Oporto en un encuentro que tuvo de todo y que terminó resolviéndose en una segunda parte de auténtica locura.

Ez Abde abrió el marcador para los heliopolitanos con el 1-0, pero Gabri Veiga respondió para devolver la igualdad al marcador. El conjunto portugués llegó incluso a ponerse por delante gracias al tanto de Samu, aunque el Betis no había dicho su última palabra. Cucho Hernández apareció para empatar e Isco, de penalti, marcó el definitivo 3-2 y desató la celebración en las gradas.

No todo son buenas noticias en la capital hispalense. El Sevilla vuelve a tener motivos para preocuparse por el estado físico de su plantilla, después de conocerse que Miguel Sierra tendrá que pasar por el quirófano. El futbolista afronta ahora una recuperación que se estima en torno a los tres meses.

A esta baja se suma la lesión muscular sufrida por Guridi durante el encuentro del lunes ante el Levante. Además, el estado físico de Kochorashvili también genera dudas de cara a la próxima visita al Real Madrid.

El Real Madrid volvió a demostrar su capacidad para competir hasta el final en Europa. El conjunto blanco se impuso por 4-3 a la Roma en un encuentro en el que tuvo que remontar para llevarse la victoria.

El equipo madridista tiró de carácter y pegada para darle la vuelta a un marcador que llegó a tener muy complicado, con el 3-1 en contra hasta el minuto 83. Carlos Espí, Endrick y Antonio Rüdiger fueron los goleadores blancos en una reacción que terminó convirtiendo el partido en una de las grandes citas de la jornada.

El PSG se impone al Manchester City

El Paris Saint-Germain también dejó su sello en la jornada europea al derrotar por 4-2 al Manchester City. El conjunto francés ejerció de vigente campeón y mostró su potencial ofensivo con tres goles en apenas media hora, una ventaja que le permitió afrontar el tramo final con margen pese a la reacción del equipo inglés.