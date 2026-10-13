La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 14 de octubre de 2026

La jornada de Champions, con el estreno del Betis en La Cartuja este miércoles, ocupan la portada de ESTADIO Deportivo para este miércoles 14 de octubre, en la que la triste lesión del sevillista Miguel Sierra se hace también un hueco

La portada de ESTADIO Deportivo para este miércoles 14 de octubre se centra en una jornada de Champions en la que hay hasta cinco equipos envueltos. Barcelona, Villarreal y Atlético Madrid hicieron lo propio en sus respectivos partidos, sumando una victoria ante Galatasaray (1-4), Nápoles (3-1) y Manchester United (2-0). Hoy, turno para el Real Madrid y el Betis.

‘Farmeando Champions’: el Betis se prepara para una noche histórica en La Cartuja

El Real Betis afronta este miércoles una de las grandes citas de la temporada con la visita del Oporto, en la segunda jornada de la fase liga de la Champions League. La Cartuja se vestirá de gala para recibir la máxima competición continental y Manuel Pellegrini podrá contar finalmente con Antony, que se ha recuperado de las molestias musculares que encendieron las alarmas en el encuentro frente a Osasuna. El brasileño, uno de los futbolistas más desequilibrantes del conjunto verdiblanco, estará disponible para el técnico chileno, aunque su presencia en el once inicial no está garantizada.

El Ingeniero ha confeccionado una convocatoria de 24 jugadores sin grandes sorpresas y recurriendo a todos sus efectivos disponibles. Las únicas ausencias obligadas son las de Aitor Ruibal, que continúa recuperándose de la operación de menisco a la que se sometió en mayo, y Junior Firpo, que sufre una rotura fibrilar en el aductor izquierdo. Tampoco entra Iker Losada, pese a estar inscrito para el torneo continental, mientras que Pellegrini no ha recurrido a futbolistas del filial para completar la lista. El Betis quiere aprovechar el impulso de una noche europea especial ante el campeón portugués.

La otra cara de la actualidad futbolística sevillana llega desde Nervión. El Sevilla FC ha confirmado la gravedad de la lesión de Miguel Sierra, que tendrá que pasar por el quirófano en los próximos días después de sufrir una luxación acromioclavicular del hombro derecho durante el partido frente al Levante. El extremo, de 22 años, cayó sobre la articulación y tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 67, visiblemente dolorido y entre lágrimas de impotencia.

Aunque el club no ha especificado el periodo exacto de baja ni el grado de la luxación, las previsiones apuntan a un mínimo de dos o tres meses de recuperación. De cumplirse esos plazos, el canterano no volvería a competir hasta 2027, un golpe durísimo para un futbolista que se había convertido en una pieza fundamental para Luis García Plaza.

Sierra había sido titular en las ocho jornadas ligueras disputadas, acumulaba 565 minutos y compartía con Isaac Romero el liderato goleador del Sevilla, con dos tantos cada uno. Su baja supone un contratiempo deportivo importante para un equipo que pierde a uno de sus jugadores más desequilibrantes justo cuando empezaba a consolidarse en la élite. Rubén Vargas, recién recuperado de sus problemas físicos, podría ganar protagonismo para cubrir su ausencia.