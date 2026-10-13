La convocatoria de Manuel Pellegrini para recibir al Oporto, sin sorpresas ni 'refuerzos'

El extremo paulista se recupera finalmente de sus molestias musculares y deja en únicamente dos (las consabidas de Aitor Ruibal y Junior Firpo) las bajas obligadas del conjunto heliopolitano para el estreno de La Cartuja en la máxima competición continental

El entrenador del Real Betis ofrecía este martes, tras su rueda de prensa junto a Marc Bartra en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, la lista de convocados para el encuentro de este miércoles 14 de noviembre a las 21:00 horas ante el FC Oporto, correspondiente a la segunda jornada de la fase liga de la Champions League, en el Estadio de La Cartuja. Recurre Manuel Pellegrini a todos sus hombres disponibles, incluido un Antony Matheus dos Santos que dio el susto en las postrimerías del partido ante el CA Osasuna al quedarse sentado en el césped y dolorido por una posible lesión muscular.

Por fortuna, las molestias físicas del paulista no han empeorado, sino todo lo contrario, de tal forma que pudo trabajar con cierta normalidad tanto el lunes como este 13-O, por lo que llega a tiempo para ser una alternativa, si no para el once inicial, de nuevo durante el encuentro. El '7' heliopolitano, que descansó de salida frente a los rojillos para recuperarse de un esguince leve en uno de sus tobillos, se quejaba esta vez de un problema tan diferente como inusual en los últimos años, cuando fue esquivando una tras otra toda contingencia de este estilo mientras trabajó con Fernando Silva, fisioterapeuta personal del que se ha separado este verano.

Con una rotura fibrilar en el aductor izquierdo, se pierde la cita (y casi seguro todas hasta la vuelta del próximo parón de selecciones, coincidiendo ya con El Gran Derbi) Junior Firpo, mientras que Aitor Ruibal, que se recupera de su operación en mayo del menisco derecho, todavía no cuenta con el ritmo óptimo para ser de la partida. Sigue sin contar Iker Losada, inscrito en el primer torneo continental, pero fuera de los planes del 'Ingeniero', por lo que tiene menos sentido que decidiera quedarse, al menos, hasta enero. No hay 'refuerzos' del filial por las bajas, pese a que el lateral zurdo Carlos de Roa estaba entre las alternativas.

La lista de 24 para recibir al Oporto en Champions

La nómina completa de citados por parte de Manuel Pellegrini para recibir al campeón luso en La Cartuja está compuesta por: los porteros Álvaro Valles, Diego Conde y Manu González; los defensas Héctor Bellerín, Ángel Ortiz, Marc Bartra, Diego Llorente, Natan de Souza, Valentín Gómez y Fran García; los centrocampistas Facundo Bernal, Marc Roca, Álvaro Fidalgo, Dani Ceballos, Isco Alarcón, Giovani Lo Celso, Pablo Fornals, Antony Matheus dos Santos, Ez Abde, Nelson Deossa, José Antonio Morante y Rodrigo Riquelme; así como los delanteros 'Cucho' Hernández y Troy Parrott.