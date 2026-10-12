Morante tiene prisa pero nadie supera a Pancrate: los futbolistas que menos tiempo tardaron en marcar con el Betis

El joven canterano, que marcó ante Osasuna cuando llevaba 3 minutos y 29 segundos sobre el terreno de juego, se cuela en el podio de los goleadores más fulgurantes de la historia verdiblanca en LaLiga EA Sports

Si a José Antonio Morante, cuando ingresó en los escalafones inferiores del Real Betis siendo sólo un niño, le hubiesen dado a elegir cuál es el debut perfecto en Primera división que esa mente repleta de sueños alcanzaba a imaginar, a buen seguro la recreación de aquel crío no habría sido muy diferente a lo que ocurrió en la tarde-noche de este pasado domingo en la goleada ante CA Osasuna.

Un partido en casa, con más de 65.000 espectadores en las gradas del Estadio de La Cartuja; marcando todo un golazo, un zapatazo desde fuera del área tras un vertiginoso contragolpe; llevando poco más de tres minutos en el campo; para cerrar la victoria, con un abultado 5-2 un partido que apuntaba a ser plácido pero se había complicado bastante; y para certificar tres puntos que mantienen al equipo en zona Champions, ocupando el tercer escalón de la clasificación de LaLiga y con el mejor arranque liguero de todos los tiempos.

Morante debuta en LaLiga marcando el tercer gol más rápido de un jugador del Betis

"Se me sale el corazón por la boca", decía el extremo de 19 años, que durante este largo parón liguero viene de marcar en su estreno con la selección española sub 20. El gol queda ya para el recuerdo y no sólo para las memorias de esta incipiente pero prometedora carrera deportiva, sino que queda también grabada en la vasta historia del Real Betis al entrar en el podio de los futbolistas que menos tiempo necesitaron para cantar su primera diana en LaLiga.

Pellegrini, que ya había hecho debutar a Morante de manera testimonial la pasada temporada, le dio su oportunidad de manera extremadamente tardía. Era uno de esos cambios 'para perder tiempo'. Entre el momento de chocar las palmas de las manos con Ez Abde para relevarle sobre el verde cartujano y su carrera con los brazos abiertos tras ver entrar el balón en la portería pasaron exactamente 3 minutos y 29 segundos.

Kowalczyk fue unos segundos más rápido que Morante y el récord lleva 19 años en poder de Pancrate

A simple vista, el registro de Morante parece imposible de superar, pero en la historia del Real Betis hay dos estrenos aún más fulgurantes. Según los datos de Alexis Martín-Tamayo en su popular cuenta de estadísticas @2010MisterChip, Wojciech Kowalczyk batió a Juan Carlos Ablanedo, mítico portero del Real Sporting de Gijón, un 25 de septiembre de 1994. El delantero polaco marcó en tres minutos exactos para hacer el cuarto tanto en un triunfo por 5-0.

El récord, casi dos décadas después, lo sigue ostentando Fabrice Pancrate. En un encuentro disputado en el viejo San Mamés un 4 de febrero de 2007, el atacante francés debutaba con el Betis después de llegar cedido por el PSG en el mercado invernal. Con 1-1 en el marcador, entró en el 72' en sustitución de Rafael Sobis para marcar el definitivo 1-2 ante el Athletic Club cuando sólo llevaba en el campo un total de 2 minutos y 49 segundos. Curiosamente, fue el único tanto que marcó en siete partidos como verdiblanco.