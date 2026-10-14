Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el Betis - Oporto de la Champions League

El intratable líder del campeonato portugués (nueve victorias y una sola derrota, precisamente en Europa ante el City) pone a prueba la fortaleza en su feudo de los heliopolitanos, que, además de su carácter de invicto en LaLiga durante 2026, encadena seis duelos oficiales sin caer

Continúa su aventura prolongada en La Cartuja el Real Betis, que acumula seis encuentros oficiales sin conocer la derrota (cinco triunfos y un empate en Riazor) para conservar su meritoria tercera plaza en la clasificación de LaLiga (empatado con el segundo, el Atlético de Madrid). Además, tras el sonado 2-3 en Lille en su reencuentro con la Champions League la friolera de 21 años después, tocará afrontar dos duelos seguidos como locales ante los líderes de la Primeira Liga, el Oporto (que lo ha ganado todo, menos, precisamente, su duelo continental con el Manchester City), y de la Eredivisie neerlandesa, el Feyenoord.

Aparte del doble enfrentamiento en la Youth League 25/26 (con 0-4 y 5-0 para los verdiblancos), no existen precedentes en partido oficial entre estos dos equipos, que sí se han medido en el pasado en encuentros amistosos, el más reciente el 19 de julio de 2019 en Portimao (en el Algarve) en la denominada Copa Ibérica (1-1 y victoria portuguesa en los penaltis). Además, hubo un 0-2 para los del país vecino en un Trofeo Ciudad de Sevilla disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán el 21 de agosto de 1992, un 4-2 también para los blanquiazules el 29 de agosto de 1979 y un 1-2 con idéntico signo en el Trofeo Luis Otero del 24-08-1962.

Real Betis - FC Oporto: los árbitros

La UEFA designó como árbitro principal a Clément Turpin, francés de 44 años e internacional desde 2010, que estará auxiliado en las bandas por sus compatriotas Nicolas Danos y Benjamin Pages, completando un equipo arbitral el cuarto, Jérémie Pignard. Al frente del VAR estará Willy Delajod (sobre el terreno de juego en el Real Betis 1-1 Copenhague de la Conference 24/25), con su ayudante, también galo, Mathieu Vernice. Con el primero, el Real Betis empató a uno hace dos campañas en Polonia en la vuelta de cuartos de final de la Conference League ante el Jagiellonia Bialystok.

Real Betis - FC Oporto: fecha y hora del partido de la 2ª jornada de la fase liga de la Champions League

El choque del debut en casa en la presente edición de la Champions League, correspondiente a la 2ª jornada de la fase liga, se disputará en el Estadio de La Cartuja a partir de las 21:00 horas de este miércoles 14 de octubre de 2026, cuando en la capital andaluza se esperan cielos despejados, sin probabilidad de lluvia (0%) y con una temperatura calurosa para la época, entre los 27º del arranque y los 25º del epílogo. Soplarán vientos del SE y ESE de unos 9-14 km/h.

Real Betis - FC Oporto:: canal y dónde ver por TV en directo

El choque entre heliopolitanos y lusos será retransmitido en directo por Movistar Plus Liga de Campeones 2 (y en M+LC 4 en el formato multifútbol, por los diales M180 y O119) a través de los diales a tal efecto de Movistar Plus (61) y Orange TV (117).

Betis No Iniciado - Porto

Real Betis - FC Oporto: dónde seguirlo online en directo

ESTADIO Deportivo les ofrecerá toda la información relevante que dejen las horas previas al encuentro entre verdiblancos y blanquiazules. Además, realizará una narración en directo del choque con un minuto a minuto que podrá seguirse en su web (www.estadiodeportivo.com) a través del siguiente enlace. Asimismo, tras el final del duelo en el Estadio de La Cartuja, continuará con la cobertura ofreciendo la crónica del encuentro, las notas de los heliopolitanos, así como las declaraciones de los protagonistas en la zona mixta y la sala de prensa del feudo hispalense.