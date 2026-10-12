Números casi sin precedentes de un Betis que está haciendo historia y puede rizar el rizo

Los verdiblancos igualan el mejor arranque de siempre en resultados (precisamente, el del curso de su único título de Liga) y el del siglo XXI en casa, amén de fijar un nuevo listón de puntos justo antes de que La Cartuja se estrene en Champions y de recibir al último que fue capaz de ganarle aquí

La goleada (5-2) al CA Osasuna permite al Real Betis prolongar su estado de gracia como local en LaLiga y ante los rojillos, igualando la mejor serie de encuentros sin perder del siglo XXI en su estadio (15, como en la 04/05, con Lorenzo Serra Ferrer en el banquillo, curso que acabó con la primera clasificación de su historia para la Champions League), justo antes de recibir (el sábado 17 de octubrea las 18:30 horas) al FC Barcelona, último equipo capaz de vencerle ejerciendo de anfitrión. Esto fue hace casi diez meses, el 6 de diciembre de 2025, por lo que no conocen la derrota los verdiblancos en 2026 en el campeonato doméstico de la regularidad en este año.

En el Estadio de La Cartuja, que precisamente acoge este miércoles 14-O a las 21:00 horas su primer encuentro oficial de la primera competición continental (tras varias finales de la Copa del Rey, la de la Copa de la UEFA 02/03 y cuatro partidos de la Eurocopa 2020, jugada en 2021 por la pandemia), únicamente ganador desde entonces el Atlético de Madrid (0-5 en los cuartos de final del torneo del K.O.) y el Sporting de Braga (2-4 en la vuelta de la misma eliminatoria de la Europa League), con diez triunfos y cinco empates en LaLiga antes de que se cierre el círculo ante el líder intratable, que ha ganado todos y cada uno de sus duelos oficiales esta campaña.

Aún lejos esos casi dos años sin que su público torciera el gesto

La mejor secuencia de siempre como local en LaLiga del Real Betis fue de poco menos de dos años (desde enero de 1983 hasta septiembre de 1984), con 26 partidos consecutivos sin perder, los ocho primeros con Marcel Domingo en el banquillo y los dieciocho siguientes, con Pepe Alzate. Así las cosas, los heliopolitanos, que perdieron 1-2 en El Gran Derbi contra el Sevilla FC, remataron esa temporada con cuatro igualadas y otras tantas victorias más, completando siguiente invictos (15 victorias y dos empates para ayudar al quinto puesto final en la tabla). En la quinta jornada de la 84/85, precisamente el Barça rompería con esa estupenda racha. La 'bestia negra' que evaluará ahora.

Los 19 de 24, un registro para enmarcar

Con seis triunfos, un empate y una derrota en los ocho primeros encuentros de LaLiga, el Real Betis ha igualado su mejor marca de resultados, igualando los de la temporada 34/35, la que terminó con el conjunto verdiblanco alzando su único título del campeonato nacional. El actual tercer clasificado era entonces líder y lo fue hasta la última jornada en Santander. Sin embargo, desde que en la 95/96 comenzaron a adjudicarse tres puntos por ganar, jamás había conseguido el conjunto heliopolitano 19 de 24 en este periodo, por las 17 unidades de la 96/97 (cuando fue tercero y subcampeón de Copa, clasificándose para la extinta Recopa de Europa) y los 13 puntos de la 63/64.