La afición del Betis dicta sentencia: "Este año tenemos un equipo campeón, vamos a ganar la Champions"

El Real Betis ha arrancado la temporada con ilusión y confianza que han permitido unos resultados casi perfectos. En ESTADIO Deportivo hemos salido a la calle para testar a sus aficionados, que ponen el foco en el fondo de armario y las dudas que genera la defensa para afrontar un calendario exigente, pero muestran optimismo con el equipo

El Real Betis ha despertado la ilusión de su afición en este inicio de temporada, pero el buen rendimiento del equipo también abre un debate: ¿tiene la plantilla suficiente profundidad para competir al mismo nivel hasta el final del curso con un calendario más cargado?

En ESTADIO Deportivo hemos salido a la calle para preguntar a los aficionados verdiblancos, que reflejan dos posturas. Mientras algunos creen que el conjunto de Manuel Pellegrini tiene argumentos para seguir creciendo, otros advierten de posibles carencias en la planificación y de las dificultades que puede provocar un calendario cargado de partidos.

La defensa, el principal motivo de preocupación

Una de las voces consultadas pone el foco en el centro de la zaga. Aunque considera que el Betis cuenta con una plantilla de gran calidad, cree que habría sido conveniente reforzar más la defensa, especialmente ante las dudas que pueden surgir si Natan o Bartra causan baja. También plantea interrogantes sobre la recuperación de Diego Llorente y el rendimiento que pueden ofrecer las alternativas disponibles.

El desgaste físico es otro de los factores que generan incertidumbre. La acumulación de encuentros y los desplazamientos pueden pasar factura, por lo que este aficionado se muestra prudente sobre las opciones de mantener el nivel actual durante toda la temporada. "A lo mejor le sobran muchos mediocampistas, pero en otras posiciones no. Además, con tantos partidos puede haber lesiones y con todo el cansancio del parón", explica el aficionado verdiblanco.

Pellegrini y las rotaciones, claves para sostener el ritmo

En el lado opuesto se sitúan quienes confían plenamente en la amplitud de la plantilla y en la capacidad de Pellegrini para administrar los minutos. Consideran que disponer de más alternativas permitirá repartir esfuerzos y dar protagonismo a jugadores que pueden resultar decisivos en los momentos más exigentes. "Yo pienso que con la plantilla que tenemos el Betis se puede ir adaptando y lo puede seguir haciendo bien. El Betis está en su mejor momento, entonces yo pienso que va a seguir igual hasta ahora".

Pese a estas dificultades, hay aficionados que creen que el conjunto verdiblanco incluso puede mejorar sus prestaciones a medida que avance el curso, gracias a una plantilla que consideran más completa y a las oportunidades que ofrecerán las rotaciones: "Va a ir bien como ha ido hasta ahora. Yo creo que va a ir al mismo nivel y más, porque tienen una buena plantilla, un buen banquillo y además eso les va a venir bien, porque así se ruedan más y se hacen mejores".

De la cautela a soñar con la Champions

La encuesta también deja espacio para la ambición. Uno de los seguidores consultados resume su optimismo con una declaración rotunda: "Este año tenemos un equipo campeón, vamos a ganar la Champions". Más allá de este pronóstico, las opiniones recogidas reflejan la ilusión que rodea al equipo, aunque también la conciencia de que queda mucho camino por recorrer.

La calidad de los futbolistas invita al optimismo, pero las posibles bajas y la profundidad en determinadas posiciones pueden marcar la diferencia. El reto de Pellegrini será encontrar el equilibrio entre mantener un once competitivo y gestionar los esfuerzos de toda la plantilla. La afición confía en el potencial del Betis, pero la gran incógnita sigue en el aire: ¿podrá el equipo mantener su nivel durante toda la temporada sin que el calendario le pase factura?